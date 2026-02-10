台南文蛤捕撈上市旺季 價格不漲反跌

寒冷的冬天，薑絲搭配一些蔥再加入文蛤一起煮，相當暖身。但實際走訪市場，文蛤買氣卻不如預期。

市場文蛤攤商表示，「今年大家經濟不怎麼好，所以有比較蕭條，大顆的它的盤沒崩，但是崩到小顆的。」

攤商表示，文蛤近期銷售明顯偏淡，與整體經濟氛圍不佳有關。

來到台南文蛤主產地七股區，儘管目前正值文蛤捕撈上市旺季，確實未見往年熱絡景象，以往接近農曆春節市場需求帶動銷量，產地價格也通常會出現季節性短暫上揚，但今年春節效應卻未發酵，文蛤「池邊價」反而下滑。

廣告 廣告

七股區文蛤養殖戶陳先生指出，「去年跟今年的產量其實差不多，只是那個買的買氣沒有那麼好 ，我覺得是國旅的問題，如果大家都要出國的話，就其實玩樂住宿行銷這邊都會需求沒有那麼大。」

七股區文蛤養殖戶翁先生認為，「200元來說我們買2斤，市場攤商沒有便宜的話，他如果便宜一點200元買3斤，這樣量就出來了，都沒下，量累積無法動價格就崩了。」

七股區三股里里長黃仙立說明，「同一個尺寸的文蛤大小的話，同一個尺寸它比去年的價位大概低了3成至4成。」

七股盤商收購量較往年明顯減少，這樣的市場狀況並不常見。養殖戶坦言短期銷售利潤不高，也擔心買氣持續低迷導致滯銷，若文蛤久放遇到氣溫劇烈變化恐增加死亡風險，對養殖經營造成更大壓力。

更多公視新聞網報導

國軍熱源遙控靶機意外墜落 台南3處住家及汽車受波及

中秋節團聚烤肉 台南文蛤需求量大增

久旱導致蟲害多 牡蠣收成率不佳

