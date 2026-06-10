台南新住民近3.9萬人全國第6 打造更友善多元城市

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〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市新住民人口持續增加，截至今年4月底已達3萬8537人，位居全國第6，其中以中國(含港澳)籍約占62％最多，越南籍約占26％居次，顯示越來越多來自不同國家的新住民選擇在台南落地生根，也讓多元文化成為這座城市的重要風景。

民政局表示，目前台南市新住民以中國、越南及印尼籍為主，女性約3萬5000人、男性約3500人，隨著新住民人口逐年成長，市府也持續強化各項照顧服務，每半年由副市長召集相關局處及專家學者召開聯繫會議，檢視政策推動成果，讓服務更貼近實際需求。

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為協助新住民順利融入在地生活，市府自2011年成立「新住民照顧輔導專案小組」後，持續從生活、就業、教育及家庭支持等面向提供協助，透過新住民生活適應輔導班、家庭服務中心及全市19處社區服務據點，提供生活諮詢、通譯服務及各項支持資源。

在就業與創業方面，開辦照顧服務員培訓及多元職業訓練課程，並推動「晴天創意築夢計畫」，去年就舉辦超過200場展售活動，讓許多新住民把家鄉特色、美食及手作創意化為商機，不僅增加收入，也實現創業夢想。

此外，新營區及北區設立新住民學習中心，並於20所學校開辦成人基本教育及新住民教育課程；針對新住民子女，也提供課後照顧、華語文學習及早期療育等服務，陪伴孩子穩健成長。

民政局強調，隨著《新住民基本法》上路，市府將持續配合中央政策，精進各項服務措施，協助新住民適應生活、發揮專長，讓多元文化成為台南城市發展的重要力量。

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