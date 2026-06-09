台南新住民逾3.8萬人 黃偉哲：打造更友善的生活環境
記者許旗成/台南報導
台南市新住民人口持續成長，截至今（115）年4月底已達3萬8,537人，居全國第6位。市府自100年成立「新住民照顧輔導專案小組」以來，持續推動生活適應、就業輔導、教育文化及家庭支持等多項服務。台南市長黃偉哲今（9）日於市政會議聽取民政局專案報告新住民業務推動情形後指示，要持續整合跨局處資源，協助新住民更順利融入在地生活，打造更友善的城市環境。
黃偉哲指出，新住民來到台灣生活，除了語言之外，文字使用及文化差異也可能帶來適應上的挑戰，因此更需要社會給予理解與支持。台南市自100年成立專案小組以來，持續透過跨局處合作推動各項服務，希望讓新住民朋友更容易融入台南，也讓社會大眾以更多包容與尊重的態度看待多元文化。
黃偉哲並指示勞工局、衛生局、警察局等相關局處持續強化宣導與服務量能，協助新住民在就業、健康照護、人身安全及生活適應等面向獲得更完善的支持，讓新住民朋友能安心在台南生活與發展。
民政局表示，目前台南市新住民以中國大陸、越南及印尼籍為主，其中女性約3.5萬人、男性約3,500人。市府每半年由副市長召集相關局處及外聘委員召開聯繫會議，檢討各項推動措施，持續精進服務內容。
在具體成果方面，市府透過新住民生活適應輔導班、家庭服務中心及19處社區服務據點，提供生活支持與通譯服務；在就業協助方面，辦理照顧服務員及職業訓練課程，並推動「晴天創意築夢計畫」，在去(114)年辦理逾200場展售活動，協助新住民增加收入、提升創業能力。
教育文化方面，市府於新營及北區設立新住民學習中心，並於20所學校開辦成人基本教育及新住民教育課程，協助提升語言能力與文化適應。同時，透過課後輔導、華語文學習及早期療育等措施，提供新住民子女更完善的學習與照顧資源。
此外，市府也持續推動全民健康保險輔導、產前檢查補助、家庭教育宣導及受暴新住民保護服務，從醫療保健、家庭支持到人身安全建構完整照顧網絡。
民政局表示，隨著《新住民基本法》上路，市府將持續配合中央政策，精進各項服務措施，協助新住民適應生活、發揮專長，讓多元文化成為台南城市發展的重要力量。
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