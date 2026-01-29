台南新光三越中山店驚傳「整棟停電」 台電回應了

即時中心／徐子為報導



今（29）日中午11時許，台南新光三越中山店、西門店驚傳「整棟停電」，有民眾當場直擊，並用手機拍下現場畫面，甚至還有人剛好在領錢，遇到ATM不吐鈔。對此，台電說明，因設備故障，導致4566戶停電，目前已全數復電，故障原因待查中。





台電說明，今天中午11時53分左右，台南市南區因設備故障，導致金華路二段、三官路、健康路二段、惠南街等一帶共4566戶停電，另外，由於該起事故引起饋線壓降，造成非故障區間的新光三越中山店、新光三越西門店供電異常。台電獲報後，已立即派員至現場搶修，於11時58分復電3401戶，逾七成，並於13時許全數恢復供電。

