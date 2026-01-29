台南新光三越大停電！中山店、西門新天地「一片漆黑」

台南新光三越中山店今（29）日傳出停電，現場一片漆黑，顧客逛到一半感到錯愕，且不只中山店，有民眾指出，西門新天地也短暫停電，詳細停電原因仍在調查中。

台南新光三越中山店突停電。（圖／中天新聞，下同）

民眾在社群平台Threads表示，台南新光三越中山店整棟停電，從現場畫面可見，百貨公司內一片漆黑，伸手不見五指。網友紛紛留言「新天地B2剛才也短暫停電都沒有廣播」、「現在是台南全區都停電嗎？」、「整個百貨陷入黑暗」、「台南新光三越西門店突然停電」。

台電指出，今天早上9時許，因設備故障跳脫，造成台南東區長榮路、東寧路附近約500多戶停電，查修後已於10點多復電。但目前仍有部分百貨停電，台電持續搶修調查原因。

