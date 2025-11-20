台南新光小北門 打造《耶誕暖心列車》

隨著耶誕節腳步逼近，9月甫開幕的新光三越台南小北門搶先推出台南北區首座大型耶誕裝置《耶誕暖心列車》正式亮相。高達 12 公尺的巨型耶誕樹結合實體列車造景，成為北區全新節慶地標，吸引大量民眾駐足拍照，社群熱度更持續攀升。

圖說：新光三越小北門首度推出 12 公尺高《耶誕暖心列車》大型耶誕樹，在夜晚閃耀光芒。 (圖片來源/新光小北門提供)

新光小北門表示，首度迎接的耶誕節，以全新亮點打造沉浸式節慶氛圍，包括：全台南最大耶誕列車造景，12 公尺主樹搭配實體列車，成為南台灣最具特色的拍照地標。綠、白、金三色光影設計——營造新潮、現代又具質感的北區冬日視覺。「耶誕光之海」燈海廊道——於夜間綻放獨有光之約。限定屋簷雪光設計——模擬雪花灑落的浪漫瞬間。沉浸式雪景燈光場域——星芒與雪花交錯，宛如置身異國雪夜。耶誕小火車體驗——新辦會員或 APP 扣點即可免費搭乘，適合親子同遊。

廣告 廣告

圖說：新光三越小北門外牆以金白色雪花燈飾營造冬季氛圍，為耶誕暖心列車主題點亮溫馨節慶光景。(圖片來源/新光小北門提供)

除了主題造景，11月19日至明年1月4日期間，天天上演「浪漫飄雪燈光秀」。每日17:00–21:00每30分鐘降落飄雪，17:00–22:00同步啟動燈光舞動，打造最具耶誕氣息的節慶巡禮。

小北門周邊品牌也加入耶誕服務行列。1F的CAFE!N與PRESERVE 起自今日起調整為上午9點開店，提供溫暖咖啡、健康早晨料理，陪伴早起民眾度過暖心耶誕季。

同時，小北門也首度與台南市社會局合作「心願認領活動」，11月21日至12 月19日於1F「耶誕希望之樹」開放民眾認領孩童心願卡，邀請市民一起在年底傳遞祝福，讓耶誕節成為最有溫度的公益時刻。

更多品觀點報導

「2025新北耶誕城」將開城！45天展至跨年前 馬戲團主題曝

新光三越台南小北門店開幕！台新銀祭七大優惠 最高回饋14.8%

