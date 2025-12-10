台南新化工廠火警 現場全面燃燒
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區大德路1間工廠上午發生火警，現場全面燃燒，濃煙猛竄天際，相當嚇人，消防隊已趕往，全力灌救中。
南市消防局於上午9點26分受理報案，出動25車、42人前往，抵達時，2樓廠房不斷竄出濃煙，火勢猛烈，緊急出水搶救。
現場疑似為模具工廠，傳出堆放大量乙炔，初步了解，目前內部人員已撤出，並無受困情形，由於全面燃燒的廠房緊鄰民宅，消防隊也出水防護，避免延燒，現場全力灌救中。
