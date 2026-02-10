台南新化年貨大街登場 歐商會貴賓力挺同揭幕

市長黃偉哲與歐洲台灣商會聯合總會長李欣恬(右)等人一起逛新化年貨大街。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆春節進入倒數，南市經濟發展局主辦的新化年貨大街今起登場，150家攤商齊聚，採買人潮湧至，來自歐洲的台灣商會貴賓也應邀開幕，一起感受喜氣洋溢的歡慶氛圍，可愛的「菜奇鴨」、「夜奇鴨」等充氣偶更是驚喜現身，萌樣大受親子喜愛。

活動一樣在新化老街舉行，邁入第15年，藝人施文彬開場表演，市長黃偉哲主持揭幕儀式，隨後發送紅包給民眾，提前向大家賀歲，現場充滿濃厚的新春氛圍，立委陳亭妃、副議長林志展，以及議員李偉智、余柷青、陳碧玉等也應邀出席，與鄉親同樂。

陳亭妃表示，官辦的年貨大街已成為新化重要傳統，透過人潮帶動買氣，活絡經濟、促進觀光，希望大家持續力挺，讓展現在地風情的美好盛事可以繼續傳承下去。

黃偉哲指出，年貨大街已成為台南農曆迎新的代表性活動之一，不僅成功為地方帶來商機與觀光的效益，也讓市民在充滿人情味的場域內，感受溫馨的春節氣息。

黃偉哲說，台南向來以人情味與多元美食聞名，新化年貨大街更是春節前採買首選品牌，無論是走馬看花感受熱鬧氛圍，或仔細品味在地物產特色，都值得民眾來一趟，誠摯邀請全國民眾共襄盛舉。

歐洲台灣商會聯合總會長李欣恬今天率團前來，先在新化區公所與市府就產業發展、經貿合作，以及國際市場拓展等議題進行交流，隨後一行人也參加年貨大街開幕，並在黃偉哲帶領下，逛攤位、嘗美食，體驗春節應景的歡樂氣氛。

經發局長張婷媛提到，現場有150家美食，以及年貨攤商參與，結合金馬的意象，除有豐富的市集與表演外，也推出系列的互動好康，包含限定抽獎，有電動機車、五星級酒店住宿券等各式好禮。

新化年貨大街今天開幕後，活動將持續至本月15日，中午開始營業，直到晚上9點，讓消費者可以悠閒逛、盡情買，一次購足；每天入夜後，武德殿廣場也會定時降下「新春瑞雪」，營造浪漫的節慶氛圍。

民眾只要於年貨大街消費後，加入台南購物節會員，掃描數位行銷券登錄金額，並與「菜奇鴨」、「夜奇鴨」等兄弟打卡合影，即可獲得限量「馬年紀念臺味啤酒杯」，送完為止。

新化年貨大街熱鬧揭幕，活動持續至本月15日。(記者吳俊鋒攝)

新化年貨大街登場，人潮湧至。(記者吳俊鋒攝)

市長黃偉哲現場發放紅包，年輕人開心合影。(記者吳俊鋒攝)

新化年貨大街登場，知名店家展售特色商品。(記者吳俊鋒攝)

