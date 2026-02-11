台南新化春節青農市集有好康 600斤高麗菜滿額送

新化區農會在春節連假前舉辦市集活動，展售當令的優質蔬果，消費滿額送高麗菜、購物袋。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕春節將至，民眾開始準備豐盛的圍爐宴，大魚大肉也沒忘鮮蔬鮮果，台南新化農會攜手市府農業局本月13日舉辦青農市集，600斤高麗菜消費滿額送，也加贈購物袋，帶動買氣，讓民眾健康過年。

以「躍馬迎新春」為主題的青農市集，將於本週五，亦即年節連續假期之前的最後上班日登場，展售一系列的當令蔬果，希望在地優質產品也能成為家戶圍爐餐桌上的主角，搭配美味佳餚，均衡一下，且吃得營養又安心。

活動在區農會前舉行，總幹事林侑融提到，今年市集特地準備了限量的「新化食趣」購物袋，質感的文青風構圖設計象徵著一種生活態度，深具寓意，值得收藏，也希望透過市集，吸引外來客源，藉此行銷當地特色物產，當天消費滿額就可加碼送。

林侑融表示，有志青年陸續返鄉，以科技與創意翻轉傳統農業，長期以來，不僅提供免費平台，協助行銷，更致力輔導，加強推廣，藉由購買在地優質物產的同時，也能認識新化的風土、人文、美食。

市集將於本週五早上8點開賣，持續到中午，現場由在地青農設攤，消費滿200元，即可領取與市府攜手準備的當季高麗菜1顆，感受最接地氣的幸福，數量600斤。

若民眾消費滿300元1則再加贈「新化食趣」質感文青風購物袋，將滿溢的新鮮與心意帶回家。

另外，當天現場新化區農會也準備了精巧包裝的橘子，由林侑融與各界貴賓一起分送給民眾，獻上象徵吉利的祝福，優質蔬果、精美好禮都是數量有限，邀請市民朋友年前抽空來採買，用實際行動力挺在田間打拚的年輕人。

