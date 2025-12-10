台南新化模具工廠大火！滾滾黑煙沖天 駭人畫面曝光了

即時中心／林耿郁報導

今（10）天上午9點多，台南市新化區大德路一處工廠發生嚴重火警，現場一間模具工廠全面燃燒，並波及旁邊一座倉庫，共兩處建物陷入火海，黑煙滾滾沖天。所幸人員均及時撤離，沒有人員受傷或受困。

大火無情！台南市消防局說明，今天上午9時26分接獲報案，指稱新化區大德路153號工廠起火，隨即派遣30車、54名消防人員，並出動1台消防機器人前往灌救。

9時35分抵達時，現場已全面燃燒，濃煙滾滾沖天；消防人員立即佈署第二水線防護，避免火勢延燒至旁邊民宅。幸好內部人員均已撤出，至截稿時暫無傷亡資訊。

除了起火的模具工廠外，旁邊一間倉庫亦遭波及，共2廠房陷入燃燒；消防局表示，相關單位已同步通報環保局、台電、自來水及瓦斯公司前往支援。至於起火原因及財物損失，仍待火勢撲滅後進一步鑑識釐清。

消防人員持續灌救。（圖／民視新聞）

