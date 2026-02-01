台南新化武廟席開百桌與弱勢家庭圍爐 反賄選宣導同場開跑

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆年節前夕，台南新化武廟今(1)日席開百桌，與低收入戶及中低收入戶家庭一起「吃尾牙」，千人同歡。因應市長、市議員、里長選舉將於11月28日投票，新化區公所也同場宣導反賄選及反詐騙。另外，市定古蹟善化慶安宮今天舉辦「賀新歲寫春聯送鄉親」活動，善化消防分隊警義消也到場與民眾互動，宣導防災知識。

台南新化武廟「寒冬感恩餐會」，租用新化民生夜市場地辦桌，與低收入戶及中低收入戶家庭圍爐餐敘，還有摸彩及發送紅包，希望讓弱勢家庭在寒冬中也能感受社會溫暖。

廟方人員表示，新化武廟取得廟地已21年，5年多前動土展開大廟的興建後，終於將於農曆9月15日入火安座。往年廟方在慶典活動時，會邀請弱勢家庭到廟裡用餐，因有些弱勢家庭可能沒有機會參加尾牙，因此在農曆年前舉辦感恩餐會，除了分享大廟完成的喜悅，也讓弱勢家庭有機會感受尾牙、摸彩的熱鬧氣氛。

新化區公所政風室也設計「反賄選小測驗」，由新化區長李義隆在現場透過有獎問答方式，向民眾說明常見賄選態樣與正確因應作法，在輕鬆互動中加深民眾對反賄選觀念的理解。

李義隆表示，年底9合1地方選舉將近，提醒民眾切勿因小利而接受現金、禮品、餐宴或其他不正當利益影響投票意向，以免誤觸賄選法網。

而善化慶安宮今天則在廟前廣場舉行送春聯活動，邀請書法家現場揮毫，吸引大批民眾排隊領取。

因應春節前後天氣寒冷，善化消防隊在現場宣導施放爆竹、瓦斯罐及液化石油氣的使用安全，並教導心肺復甦術(CPR)，提升民眾緊急救護知能。

新化區長李義隆(右)向參加感恩餐會的民眾宣導反賄選。(記者劉婉君攝)

台南新化武廟席開百桌，與弱勢家庭一起「吃尾牙」。(記者劉婉君攝)

