台南新化舊果菜市場拆除 地方爭取設親子館

舊的建築拆到剩下一棟怪手正在整地，等待整地完成後這地點就要開始興建新化衛福園區，目前1樓規劃為衛生所、2樓托嬰機構，不過3樓傳出要規劃為活動中心，讓附近500公尺內出現2個活動中心的狀況，家長以及民代也急喊話，爭取設立新化首個親子悠遊館。

台南市民標小姐認為，「如果說新化也有一樣的，譬如說親子遊樂設施、親子室內可以互動的地方，我當然會選擇那邊。」

台南市議員余柷青指出，「親子悠遊館它是可支撐著我們所有育兒免費多元的提供專業資訊，我希望可以符合在地的需求。」

廣告 廣告

地方急喊話，就是新化鄰近新市、永康、歸仁等新興區原就具備生活機能，也有外溢人口紅利的前景，但過去長期缺乏親子公共空間成為硬傷。對此社會局表示，截至今（2025）年10月新化區未滿7歲幼童人口達1733人，已符合列為親子館設置優先地區。

台南市社會局專門委員陳宜君回應，「規範考量是各行政區未滿7歲幼童人數做為最大考量，除此之外館舍空間也必須符合建築以及消防安全的規範。」

台南市民政局自治行政科長曾大原表示，「民政局將蒐集地方意見，後續配合地方需求與予規畫建設。」

民政局強調，將納入地方意見參考，尚未定案。而衛福園區預計需2年才能完成興建，屆時會做出符合更多民意的規畫。

更多公視新聞網報導

國軍熱源遙控靶機意外墜落 台南3處住家及汽車受波及

國人食用破布子歷史逾200年 從樹皮、果實到根各有不同療效

高雄臨海產業園區標線位移 主管機關：高溫是影響因素之一

