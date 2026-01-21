台南新化衛福園區動土 提供一站式照顧支持服務

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市政府規劃將新化區舊果菜市場改建為衛生所暨衛福園區，今天舉行動土典禮，完工後預計可提供嬰幼兒、家庭、長者及身心障礙者全方位、一站式照顧與支持服務。

台南市長黃偉哲在動土典禮致詞表示，市府積極爭取中央經費補助並配合自籌款，成功推動將位於新化區蛋黃區域的舊果菜市場，改建為新化衛生所及衛福園區新館址，規劃進駐衛生所、日照中心、托嬰中心、多功能生活館、親子悠遊館及身心障礙者自立生活支持服務中心等單位。

黃偉哲表示，園區完成後可提供嬰幼兒、家庭、長者及身心障礙者全方位、一站式照顧與支持服務，減輕家庭照顧負擔，並有助提升地方民眾整體生活品質。

他說，市府將持續督導工程進度與施工品質，確保工程安全及如期完工，並於完工後妥善規劃營運管理，讓各項服務能順利銜接、發揮最大效益。

台南市政府衛生局長李翠鳳表示，原有新化區衛生所因空間老舊且服務動線受限，已難以因應日益增加的公共衛生服務需求，此次重建將全面改善舊有設施不足問題。

李翠鳳說明，新建衛生所將導入更完善空間配置與現代化設備，優化民眾候診與服務流程，提升預防保健、疫苗接種及健康諮詢等服務品質，同時兼顧無障礙設計、友善動線與安全管理，營造更舒適且具包容性的就醫環境。

她強調，新舊轉換不僅是建築更新，更代表基層醫療服務量能與品質全面升級。（編輯：李亨山）1150121