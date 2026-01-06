台南新增副市長姜淋煌、副秘書長林榮川
（中央社記者楊思瑞台南6日電）因應地方制度法修正直轄市副市長及副秘書長得各增置至3人，台南市政府今天宣布新增副市長由民政局長姜淋煌出任，副秘書長由都市發展局長林榮川出任，將於12日就任。
台南市政府發布新聞稿指出，新增副市長由姜淋煌出任，姜淋煌長期投入地方行政體系，歷練完整，對地方制度、基層治理與民主運作具深刻理解，歷任台南縣選舉委員會室主任，以及縣市合併後台南市選舉委員會室主任，期間負責多項重大選務與行政協調工作，累積豐富實務經驗。
市府指出，姜淋煌擔任台南市政府民政局長後持續深耕地方自治、宗教禮俗、戶政服務及選務相關業務，推動多項貼近民意政策措施，展現穩健務實、細膩周延行政風格，深獲各界肯定。
市府指出，新增副秘書長由林榮川出任，林榮川具備橫跨都市規劃、公共建設、水利工程與產業發展等多元專業背景，行政歷練完整且層級豐富，早年於雲林縣政府服務，歷任水利處處長及參議，隨後轉任台中市政府，歷任都市發展局副局長、建設局副局長及參事。
市府指出，林榮川返任台南市政府後，先後擔任經濟發展局長及都市發展局長，熟稔產業政策、都市計畫及土地開發等核心市政議題，並能在不同政策領域間進行有效串聯。
台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，民政業務向來是市政與市民生活連結最為密切的領域，姜淋煌長期站在第一線，熟悉地方脈動與基層需求，對於整合市政資源、強化地方治理韌性，將能發揮即戰力，也有助於市政團隊在面對複雜議題時，做出周延且具前瞻性決策。
黃偉哲表示，副秘書長一職肩負市政運作樞紐角色，須具備高度協調能力與全局視野，林榮川長年累積跨域行政經驗，將有助於市府團隊在政策整合、進度控管及溝通協調上更加順暢。（編輯：李錫璋）1150106
