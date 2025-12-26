台南新增沖繩直航 強化台日空中連結

台南國際航網再添新頁，台南直飛日本沖繩航線於25日正式啟航，成為繼「台南—熊本」航線後，台南連結日本的重要新門戶。台南市長黃偉哲出席首航儀式，親自迎接首批抵達台南的旅客，宣告台南與日本西南地區的空中往來更加便捷。

↑圖說：台南市長黃偉哲與地方民代迎接首批抵達台南的旅客，見證台南國際航網再添新頁。(圖片來源：台南觀旅局提供)

黃偉哲表示，沖繩是台灣旅客喜愛的海島旅遊目的地，而台南與沖繩同樣擁有深厚的海洋文化與歷史脈絡，新航線的開通不僅提升市民出國旅遊的便利性，也讓日本旅客能更輕鬆以台南作為探索台灣的起點，對促進觀光交流具有重要意義。

↑圖說：台南市政府特別準備紀念小物致贈首航旅客，傳達台南的熱情與友善(圖片來源：台南觀旅局提供)

台南市政府觀光旅遊局指出，「台南—沖繩」航線由台灣虎航執飛，每週四、日定期飛航，可望成為日本及國際旅客進出台南的便捷選擇。台南擁有豐富的歷史古蹟、多元文化景觀與特色美食，從深度文化旅遊到慢活城市體驗，皆具高度吸引力，航線開通後將進一步帶動雙向旅遊人潮。

首航當天，市府於機場迎接首批旅客，並準備紀念小物致贈，展現台南的熱情與友善。觀旅局表示，未來將持續爭取更多國際航線，強化台南的國際連結，讓更多旅客透過便捷航網走進台南，感受這座城市獨有的文化底蘊與生活魅力。

