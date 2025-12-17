台南新增15席電動車充電樁12／19上線 佔用者恐挨罰1200元

台南市政府持續擴充電動車充電量能，第四批充電站已建置完成，將於19日上線啟用。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府持續擴充電動車充電量能，第四批充電站已建置完成，將於19日上線啟用，分布在8個行政區、9處場域，合計設置15席充電格位，包括4席快充、11席慢充，各站點除南區台南市立游泳池為「充電優先格位」外，其餘8處皆為「充電專用格位」。

市府交通局與環保局聯手向環境部爭取2.5億元經費，在全市37個行政區202處站點，建置90座／180席200kW快充格位及266座／席11kW慢充格位，目前各站點已陸續完工，後續將由台電公司台南區處及新營區處配合完成電力供應後分批啟用營運。

交通局長王銘德指出，第四批充電站分別位於南區台南市立游泳池（1席慢充）、安平區億載公園路外停車場（2席慢充）、歸仁區歸仁里活動中心（1席慢充）、七股區篤加社區活動中心（1席慢充）、北門區學甲戶政北門辦事處（1席慢充）、官田區葫蘆埤自然公園停車場（2席慢充）、六甲區中山路43巷公園（2席慢充）、柳營區建國路與康樂街口（2席快充）與德元埤荷蘭村停車場（2席快充及1席慢充）等。

其中，除南區台南市立游泳池屬「充電優先格位」外，其他8處場域均屬「充電專用格位」，交通局也籲請所有駕駛人使用停車格位時多加注意，如果占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發可依停車場法處新台幣1200元罰鍰。

交通局還說，目前已分三批次啟用的27處充電站合計18席快充格位及34席慢充格位，自民國114年5月啟用至今，共累積使用475次，總充電度數為1萬676.853度。其中，六甲區六甲運動公園使用次數高達89次，其次為東山區東山路外停車場69次、新營區三民路停車場44次、安平區南島路市政園區路外停車場42次、官田區官田衛生所34次，該局與委外營運廠商將持續推廣宣導，歡迎民眾多加利用。

交通局表示，為確保台南市公有停車場充電服務訂價合宜，該局要求業者實施尖離峰定價，並核定尖峰時段費率不得超過每度14元、離峰時段則不得超過每度10元。本案營運團隊目前以快充每度8元、慢充每度5元的優惠價格提供服務，後續將不定期規畫行銷優惠方案，駕駛人可透過下載「電小二」APP查詢充電樁即時資訊及優惠活動，進而享有充電及支付等服務。

另外，全市目前所有停車場域充電設施資訊，均整合發布到交通局官網及「台南好停APP」，民眾亦可快速又方便查找充電站位置，提升整體使用體驗。

