台南新市傳凶殺案！廚師嫌同層房客盥洗太吵 持刀猛刺奪命

台南新市29日凌晨傳出凶殺案，1名廚師疑不滿同樓層蘇姓租客深夜盥洗太吵，2人發生衝突後，持刀刺死蘇男。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市區今(29)日凌晨驚傳凶殺案！擔任廚師的王姓男子，疑因深夜被租屋處同樓層蘇姓房客的盥洗聲音吵醒，雙方發生衝突，王男尖刀朝蘇男身上猛刺，造成蘇男傷重不治，王男發現闖禍後，在案發1小時左右報案自首，警方依殺人罪嫌偵辦中。

據了解55歲王男與42歲的蘇男為新市區一處透天厝的同樓層租客，2人因生活習慣不同，先前即已有嫌隙，今天凌晨疑因蘇男在深夜盥洗的聲音，影響到王嫌的睡眠，雙方爆發口角，進一步演變成肢體衝突，王男竟返回房間，拿出1把尖刀往蘇男的胸口猛刺，造成蘇男不支倒地。

王男發現自己闖禍後，一度呆坐在地板，1小時左右報警自首，善化警方立即派員到場，並通報消防局前往，救護人員抵達時，蘇男已明顯死亡。

警方依現行犯將王嫌逮捕，並立即封鎖現場進行採證，依殺人罪嫌報請台南地檢署偵辦。

