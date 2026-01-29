南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南市新市區驚傳兇殺案！兇嫌是一名王姓廚師，疑似不滿隔壁房客，深夜盥洗干擾睡眠，雙方先是在走廊爆發口角後，廚師憤而持尖刀刺死對方，時隔1個小時後才報案自首，不過警方到場時，被害人早已死亡。

台南新市爆凶殺案! 廚師"刺死隔壁房客"報案自首

疑因盥洗的聲響問題，凶嫌持刀殺死同樓層住客。（圖／民視新聞）警方獲報趕到這棟出租公寓，當場就將王姓的現行犯逮捕，嫌犯和死者是同樓層的租屋客，疑似就因為盥洗的聲響問題，凶嫌持刀殺人。

同棟住戶表示：「就是有聽到乒乒乓乓，還有罵三字經這樣聽到這樣，走到二樓是聽到，他有打電話自首，就是說他殺人然後報地址這樣。」

出租公寓房東表示：「被害人在浴室洗澡，洗完之後才在外面打起來。」

檢方相驗死者，胸部有多處致命刀傷，疑因傷勢過重造成缺血性休克死亡！（圖／民視新聞）兇嫌和被害人就都住在出租大樓的四樓，長期不睦，事發時間在29號凌晨零點多，兇嫌不滿對方深夜盥洗干擾睡眠，在走廊爆發口角、扭打，接著回房間取出尖刀，刺死對方。

台南市善化分局副分局長廖信智說：「先前已有嫌隙，近因死者於深夜盥洗聲音，影響到王嫌睡眠引發衝突，王嫌心生不滿持刀刺殺死者。」

警方獲報到場時，死者屍體早已冰冷，凶嫌犯案後一度癱坐走廊，1個小時後才報警。

一樓住戶表示：「他可能半夜在洗澡有吵到他，浴室隔壁就是凶嫌房間。」

當地鄰長也說：「算是沒有什麼互動啦，有時候一兩位看見，點個頭而已沒有太多互動。」

出租公寓住客來來往往，住客間的衝突，外人也難以知曉。檢方相驗死者，胸部有多處致命刀傷，疑因傷勢過重造成缺血性休克死亡。警方也在現場採證，帶回空酒瓶和其他證物，全案朝殺人罪嫌偵辦中。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：台南新市爆凶殺案! 廚師"刺死隔壁房客"報案自首

