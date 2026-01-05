台南新市華廈住宅火警 3女一度受困陽台、嗆傷送醫

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市區1棟華廈住宅，今(5日)上午6時許發生火警，3名女子一度受困陽台，經消防人員救出後，因輕微吸入性嗆傷送醫治療。

今天上午6時19分左右，台南市消防局受理民眾報案，位於新市區潭頂里1棟7層樓建築物的3樓冒出火舌，立即派遣6分隊、16車、25人前往灌救。消防人員抵達時有3名女性受困陽台，經消防人員協助脫困後，3人意識皆清楚，但輕微吸入性嗆傷，其中2人由救護車送永康奇美醫院治療，1人自行就醫。

火勢於上午6時45分撲滅，燃燒面積為廚房2平方公尺，火警發生時，場所火警自動警報設備有啟動，至於起火原因仍需進一步調查釐清。

