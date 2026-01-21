台南新建案竄火 警義消爬26樓接水線灌救累爆 竟是「這原因」害的

【記者莊曜聰／台南報導】台南市安南區一處大樓建案16日晚間發生火警，火煙從26樓竄出，大批警義消人員到場救援，由於消防設備還沒建置完全，只能靠著人力接管送水，消防員全副武裝背著8公斤重的水線往上爬，累到差點「懷疑人生」，最終撲滅火勢無人傷亡，建商也申請火調，現在消防局調查結果出爐，竟然是工人隨手丟煙蒂，引燃太空包內垃圾引起，令人傻眼。

這起事件發生在16日晚間7時許，南市消防局接獲報案，台南市安南區長和路一段與環館路口新建大樓發生火警，先後出動28車、警消69人馳援，現場燃燒26樓往上R層的棧板及廢棄物，燃燒面積30平方公尺。

由於起火點樓層太高，雲梯車最高救援位置只能到達18層，加上是興建中的工地，只能完全靠著人力架設水線，消防員、義消穿著3、4公斤重的消防衣，要要背著8公斤重的水線往上爬，就算平時訓練有素，但有滅火壓力，爬到一半就氣喘吁吁，非常辛苦，後來再加上從鄰棟建物灑水，總算在2小時左右撲滅火勢。

消防局火調結果出爐，不料起火原因與工地施工管理相關，竟是工人將菸蒂丟棄於太空包內垃圾引起火災，消防局指出，火災對於建築安全及工程品質將造成影響，甚至會造成人員傷亡，建議工地可設置吸菸區，周邊不可放置易燃或可燃物，並嚴格管理不在吸菸區外吸菸，並將菸灰、菸蒂丟棄於裝水容器，另外也要注意焊接、切割及研磨造成的火花，施工後確認殘火是否完全熄滅。

消防局火調結果出爐，竟然是菸蒂引發太空包垃圾導致，也凸顯工地管理問題。消防局提供

雲梯車只能到18樓，面對26樓的火勢，只能人力接水線灌救。消防局提供

