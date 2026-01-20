台南新春旅遊攻略 6大旅遊目的地推薦！
台南新春旅遊攻略，圖為頑皮世界春節《馬上有錢紅包牆》檔案照片
【旅遊經 洪書瑱報導】
馬年春節9天連假即將到來，特別蒐羅臺南旅遊攻略，屆時不僅可以感受傳統年節氛圍、自然景觀與國際觀光亮點的春節走春樂購遊路線，還能串聯「新化年貨大街」、「虎頭埤風景區」與「奇美博物館」，與在地特色遊樂園，讓民眾於春節期間走訪臺南，感受熱鬧年味、湖光山色、藝術文化與親子旅遊兼具的多元魅力。為此蒐羅台南春節6大旅遊目的地推薦──
一、新化年貨大街：
新化年貨大街01-臺南市政府經濟發展局提供
今年新化年貨大街於2月10日至2月16日熱鬧登場，每逢春節總是吸引大量人潮，老街沿線匯集各式年節商品、傳統糕點、糖果乾貨與在地小吃，洋溢濃厚過年氣息。民眾除可採買年貨外，也能漫步新化老街，欣賞保存完整的街屋建築。另建議順道造訪新化武德殿、新化神社遺構等歷史景點，為走春行程增添人文氛圍。
二、虎頭埤風景區：
虎頭埤風景區
結束新化老街行程後，旅客可沿著南168線前往虎頭埤風景區，在湖光山色與綠意環繞中踏青休憩。虎頭埤為台灣第一水庫，素有「臺南後花園」美譽，擁有環湖步道與寬廣草坪，是春節期間親子同行、放鬆身心的熱門去處，讓行程從熱鬧年節氛圍自然轉換至悠閒的自然體驗。
三、奇美博物館：
奇美博物館
「奇美博物館」以典雅的歐式建築與寬廣園區聞名，近期推出國際大展「埃及之王：法老」，展出多件珍貴文物，帶領民眾一窺古埃及文明的神祕魅力，讓遊客不必出國，也能於春節期間體驗世界級展覽。造訪奇美博物館後，旅客可順遊十鼓文創園區，或前往市區品嚐臺南小吃。
四、「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」：
2018年寶可夢活動照片
「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」將於2月20日至2月22日於臺南都會公園及奇美博物館周邊盛大登場，活動期間設置主題棲息地與寶可夢裝飾，並規劃見面會及全球唯一的「超級之夜」活動，預期吸引國內外玩家齊聚臺南，為城市觀光再添亮點。
五、「柳營尖山埤渡假村」：
柳營尖山埤渡假村《歡樂泡泡秀》
柳營尖山埤渡假村於春節期間，於除夕至初四（2月16日至20日）推出「馬年迎春、福鴨獻瑞」系列活動，並自1月24日起至2月22日推出「寵物主人免門票」優惠，鼓勵民眾攜帶寵物同行，打造寵物友善旅遊環境，入園除加贈寵物清潔袋外，若攜帶寵物鴨還可獲得鴨飼料一份，且園區還提供羽織租借與造型種子DIY體驗，並於鳥居區設置日式拍照點及招財貓布景，營造濃厚日式懷舊風情。
尖山埤更於大年初一至初四（2月17日至20日）特別舉辦「草原鴨鴨派對」，有鴨鴨明星迎賓、水庫實境解謎、神奇果實搜查線及鴨鴨拍照互動體驗等活動。活動期間每日於大草原定時舉辦「歡樂泡泡秀」與「親子泡泡體驗」及「唱跳姊姊帶動唱」，周邊步道設有「野餐補給站」提供在地小吃，並安排街頭藝人表演；除夕至初三另有房客專屬星光音樂會與轉盤歡樂送活動。另外，針對春節期間無法出遊的服務業朋友，渡假村也推出「尖山埤服務業感謝季」住宿優惠。
六、頑皮世界：
頑皮世界《馬力全開迎新年》
頑皮世界在寒假期間，於1月26日至2月13日，推出「寒假小小保育營」，針對幼兒園及國小學童設計深度互動課程，上午為保育課程，孩子們化身小小保育員，學習動物保育知識並與動物深度互動，下午為自由探索園區，可盡情享受午後歡樂時光。活動僅限平日並採團體預約制，需達20人以上成行，家長陪同不限年齡，一律享優惠價每人490元。
頑皮世界春節期間推出「馬力全開迎新年」活動，自2月14日至22日登場，活動期間享門票優惠，全票550元、學童票430元，購票再送消費抵用券。大年初一至初五（2月17日至21日）於兩棲爬蟲館後方草地設置「馬上有錢紅包牆」，單筆消費滿額即可參加抽紅包活動，還有春節限定「馬力食足市集」。另於指定期間，寶可夢玩家只要出示《Pokémon GO》手機遊戲相關畫面，即可於園區指定餐廳享有餐點優惠，為春節遊園增添樂趣。
若安排多日行程，千萬別錯過選擇最具台南特色的旅館和民宿，並可順遊安平老街、安平古堡、赤崁樓等知名景點。相關臺南旅遊景點及活動相關資訊，可至台南旅遊網(https://www.twtainan.net/zh-tw/)及台南旅遊粉絲團查詢！
以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供
其他人也在看
墾丁沒救了？「住宿貴、交通爛」逼退遊客 業者苦笑：連雞都快餓死...
曾經人聲鼎沸的墾丁大街與南灣沙灘，如今卻迎來史上最冷的寒冬。近期墾丁旅宿業爆發撤退潮，包括統一渡假村墾丁海洋體驗樂園、統茂高山青飯店、承億文旅墾丁雅客小半島等三家指標性飯店接連傳出熄燈或暫停營業。飯店內物品幾乎搬空、大廳冷清的景象，正是墾丁觀光慘澹的縮影。鏡報 ・ 1 天前 ・ 81
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 3 小時前 ・ 92
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 199
中天記者馬德被收押！邱毅：「這人」最危險
[NOWnews今日新聞]中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，日前被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，前立委邱毅今（19）日表示，這並非單一事件，以司法手段政治追殺是...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 150
最新數據曝光！國旅房價「持續下降」產值創新高 1型態成出遊主流
即時中心／黃于庭報導疫情後觀光旅遊產業復甦，近來部分熱門景點在人潮上的起伏，引發外界對國內旅遊是否降溫的討論。不過依據交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查報告」指出，2024年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的2019年成長超過3成，顯示國內旅遊的消費力道仍持續累積，而是逐漸轉換樣貌。民視 ・ 6 小時前 ・ 3
舊蘇花「最美公路」掰掰 3處絕美景點走入歷史
舊蘇花「最美公路」掰掰 3處絕美景點走入歷史EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
春節連假要來了！中國人還抵制日本嗎？飯店機場現況曝 旅客：政治歸政治
中國政府因為不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，去年11月起呼籲避免前往日本，中國的航空公司更開放免費取消、改機票到今年3月下旬。農曆春節即將在2月中到來，中國連假旅遊旺季是否會繼續將日本排除在外？近日有日本媒體實際採訪旅遊業者與中國旅客，了解目前的真實情況。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 3
太魯閣晶英周年慶！「山海款待」三天二夜每房每人7,999 元起 預購晚餐買一送一
太魯閣晶英酒店週年慶，為感謝旅人推出「山海款待」三天二夜週年住房優惠。銷售期間自即日起至2026年1月31日，入住期間為即日起至2026年3月31日。主打三天兩夜的定點深度旅遊，二人成行，平日入住休閒客房每房每位7,999元起，行館套房每房每位11,880元起。此外，專案更誠意加碼「入住前預購晚餐買一送一」超值禮遇，並提供沐蘭 SPA 全身按摩療程1,000元抵用金，邀請旅人以舒緩的漫遊步調，重新發現東岸山水的美好。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4
三環幫崛起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 22
國旅住宿變貴是假象？觀光署曝房價「其實在下滑」：國人旅遊模式改變
近來部分熱門景點出現人潮冷熱不一的情況，引發外界對國內旅遊是否「退燒」的討論，交通部觀光署強調，若把焦點拉回整體市場數據，國旅並未降溫，反而正逐步轉換樣貌。據交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查報告」指出，2024年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的2019年成長逾3成，顯示國內旅遊的消費力道依然穩健。從出遊次數觀察，2024年國內旅遊達......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 72
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 193
蘆洲逆子狂砍父母37刀！移送地檢署家屬狂敲車窗怒嗆「畜生」
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新北市蘆洲區一名37歲廖姓男子，疑似不滿每月零用錢太少，涉嫌本（1）月17日持刀在住宅狂砍父母37刀，導致2人倒臥血泊傷重不治；警方18日獲報後立即鎖定犯嫌，昨（19）日晚間在新莊將其上銬逮捕，並移送至蘆洲分局偵辦。歷經警方偵訊後，全案依殺害直系血親罪嫌移送至新北地檢署複訊。值得注意的是，當嫌犯搭車準備前往地檢署時，就有受害家屬狂敲打車窗罵對方「畜生」，相關畫面也隨之曝光。民視 ・ 20 分鐘前 ・ 3
新春玩苗栗必收！牡丹花季登場 梅花、橘林、落羽松、草莓園同步美拍
2026年苗栗新春旅遊亮點不斷，無論是賞花、採果或是慢步森林，苗栗正用繽紛的色彩迎接每一位遊客，讓您在假期中隨手一拍都能刷爆社群平台，開啟充滿正能量的全新一年！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
勞工荷包大進補！勞動基金狂賺近兆元 新制勞退每人分紅飆破5萬
勞動部勞動基金運用局今日（1/2）公布最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模達7兆6,951億元，累計收益數狂賺9,762億元，逼近兆元大關，收益率高達14.10％。其中，最受勞工關注的新制健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
【2026年1月活動推薦】Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、春遊彰化、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 8
坐擁象山日出美景 阿里山隙頂「璦勒芬莊園」 打造高山住宿新指標
【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】阿里山旅遊再添亮點。位於嘉義阿里山公路沿線、隙頂地區最新開幕的景觀民宿「璦互傳媒 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
黃明志遭控持毒不認罪！開庭後首發聲 點「1關鍵」開嗆：還有人信？
黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當時身上被查出不明藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，其中吸毒案已於上月22日因尿檢呈現陰性，獲判無罪當庭釋放。今（19）日擁毒案首度開庭，他針對指控全數不認罪，稍早也透過社群平台發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
汐止櫻花季開跑 夜賞溪澗光影
時序步入初春，萬眾期待的浪漫櫻花季即將展開！新北市景觀處推薦汐止康誥坑溪櫻花廊道，其沿岸種植的山櫻花已悄然綻放，桃紅色山櫻花海與溪畔相互交映，美得令人流連忘返。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
馬到成功迎新春 逛新化年貨大街虎頭埤奇美博物館 臺南春節樂購遊
[Newtalk新聞] 迎接馬年到來，臺南市政府觀光旅遊局特別推薦結合傳統年節氛圍、自然景觀與國際觀光亮點的春節走春樂購遊路線，串聯「新化年貨大街」、「虎頭埤風景區」與「奇美博物館」，邀請民眾於春節期間走訪臺南，感受熱鬧年味、湖光山色、藝術文化與親子旅遊兼具的多元魅力。 臺南市長黃偉哲表示，臺南擁有深厚的歷史文化底蘊與豐富的觀光資源，市府以「一次規劃、多元體驗」為核心概念，整合春節年節氛圍、自然踏青、藝文展覽與大型活動，推出適合親子及闔家同行的春節套裝行程。期盼旅客透過完善的行程安排，放慢腳步深入體驗臺南的文化、藝術、美食與生活節奏，讓春節旅程兼具熱鬧氛圍與文化深度。 今年新化年貨大街將於 2 月 10 日至 2 月 16 日熱鬧登場，每逢春節總是吸引大量人潮，老街沿線匯集各式年節商品、傳統糕點、糖果乾貨與在地小吃，洋溢濃厚過年氣息。民眾除可採買年貨外，也能漫步新化老街，欣賞保存完整的街屋建築，並順道造訪新化武德殿、新化神社遺構等歷史景點，為走春行程增添人文層次。 結束新化老街行程後，旅客可沿著南 168 線前往虎頭埤風景區，在湖光山色與綠意環繞中踏青休憩。虎頭埤為台灣第一水庫，素有「新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
太感人！省吃儉用「棺材本」全捐健保 單身7旬嬤一次捐百萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 太感人！省吃儉用的「棺材本」全用來幫助弱勢家庭繳清健保欠費。健保署台北業務組今（20）日公布，在去年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，由於單筆百萬捐款近年少見，健保署同仁前往訪視才發現，原來是一名70多歲女士，公務員退休的她，長期固定就醫，感念健保想要回饋，這才把平常慢慢積累存下的百萬一次捐出，直呼「比放...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言