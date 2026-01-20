台南新春旅遊攻略 6大旅遊目的地推薦！



台南新春旅遊攻略，圖為頑皮世界春節《馬上有錢紅包牆》檔案照片

馬年春節9天連假即將到來，特別蒐羅臺南旅遊攻略，屆時不僅可以感受傳統年節氛圍、自然景觀與國際觀光亮點的春節走春樂購遊路線，還能串聯「新化年貨大街」、「虎頭埤風景區」與「奇美博物館」，與在地特色遊樂園，讓民眾於春節期間走訪臺南，感受熱鬧年味、湖光山色、藝術文化與親子旅遊兼具的多元魅力。為此蒐羅台南春節6大旅遊目的地推薦──

一、新化年貨大街：









新化年貨大街01-臺南市政府經濟發展局提供





今年新化年貨大街於2月10日至2月16日熱鬧登場，每逢春節總是吸引大量人潮，老街沿線匯集各式年節商品、傳統糕點、糖果乾貨與在地小吃，洋溢濃厚過年氣息。民眾除可採買年貨外，也能漫步新化老街，欣賞保存完整的街屋建築。另建議順道造訪新化武德殿、新化神社遺構等歷史景點，為走春行程增添人文氛圍。

二、虎頭埤風景區：







虎頭埤風景區



結束新化老街行程後，旅客可沿著南168線前往虎頭埤風景區，在湖光山色與綠意環繞中踏青休憩。虎頭埤為台灣第一水庫，素有「臺南後花園」美譽，擁有環湖步道與寬廣草坪，是春節期間親子同行、放鬆身心的熱門去處，讓行程從熱鬧年節氛圍自然轉換至悠閒的自然體驗。

三、奇美博物館：







奇美博物館



「奇美博物館」以典雅的歐式建築與寬廣園區聞名，近期推出國際大展「埃及之王：法老」，展出多件珍貴文物，帶領民眾一窺古埃及文明的神祕魅力，讓遊客不必出國，也能於春節期間體驗世界級展覽。造訪奇美博物館後，旅客可順遊十鼓文創園區，或前往市區品嚐臺南小吃。





四、「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」：







2018年寶可夢活動照片





「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」將於2月20日至2月22日於臺南都會公園及奇美博物館周邊盛大登場，活動期間設置主題棲息地與寶可夢裝飾，並規劃見面會及全球唯一的「超級之夜」活動，預期吸引國內外玩家齊聚臺南，為城市觀光再添亮點。

五、「柳營尖山埤渡假村」：







柳營尖山埤渡假村《歡樂泡泡秀》



柳營尖山埤渡假村於春節期間，於除夕至初四（2月16日至20日）推出「馬年迎春、福鴨獻瑞」系列活動，並自1月24日起至2月22日推出「寵物主人免門票」優惠，鼓勵民眾攜帶寵物同行，打造寵物友善旅遊環境，入園除加贈寵物清潔袋外，若攜帶寵物鴨還可獲得鴨飼料一份，且園區還提供羽織租借與造型種子DIY體驗，並於鳥居區設置日式拍照點及招財貓布景，營造濃厚日式懷舊風情。



尖山埤更於大年初一至初四（2月17日至20日）特別舉辦「草原鴨鴨派對」，有鴨鴨明星迎賓、水庫實境解謎、神奇果實搜查線及鴨鴨拍照互動體驗等活動。活動期間每日於大草原定時舉辦「歡樂泡泡秀」與「親子泡泡體驗」及「唱跳姊姊帶動唱」，周邊步道設有「野餐補給站」提供在地小吃，並安排街頭藝人表演；除夕至初三另有房客專屬星光音樂會與轉盤歡樂送活動。另外，針對春節期間無法出遊的服務業朋友，渡假村也推出「尖山埤服務業感謝季」住宿優惠。







六、頑皮世界：







頑皮世界《馬力全開迎新年》



頑皮世界在寒假期間，於1月26日至2月13日，推出「寒假小小保育營」，針對幼兒園及國小學童設計深度互動課程，上午為保育課程，孩子們化身小小保育員，學習動物保育知識並與動物深度互動，下午為自由探索園區，可盡情享受午後歡樂時光。活動僅限平日並採團體預約制，需達20人以上成行，家長陪同不限年齡，一律享優惠價每人490元。

頑皮世界春節期間推出「馬力全開迎新年」活動，自2月14日至22日登場，活動期間享門票優惠，全票550元、學童票430元，購票再送消費抵用券。大年初一至初五（2月17日至21日）於兩棲爬蟲館後方草地設置「馬上有錢紅包牆」，單筆消費滿額即可參加抽紅包活動，還有春節限定「馬力食足市集」。另於指定期間，寶可夢玩家只要出示《Pokémon GO》手機遊戲相關畫面，即可於園區指定餐廳享有餐點優惠，為春節遊園增添樂趣。

若安排多日行程，千萬別錯過選擇最具台南特色的旅館和民宿，並可順遊安平老街、安平古堡、赤崁樓等知名景點。相關臺南旅遊景點及活動相關資訊，可至台南旅遊網(https://www.twtainan.net/zh-tw/)及台南旅遊粉絲團查詢！

