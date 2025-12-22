台南新樓醫院春節無休 供24小時兒科醫師急診服務





農曆新年闔家團圓、走春拜年的溫馨時節。親友相聚、出遊訪親，在人群頻繁接觸、長途移動增加的春節期間，各類感染性疾病也容易悄然流通。咳嗽、發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，常在假期中紛紛出籠，讓許多家長在歡樂之餘，不免多了一份擔心與不安。

因應春節期間的醫療需求，台南新樓醫院規劃春節門診服務，讓非緊急但需要專業評估的病況，仍能獲得妥善照顧。病況如果需要住院照護，台南新樓醫院設有舒適完善的兒童病房，提供安全、友善且人性化的照護環境，讓孩子在治療過程中得到良好的照顧與關懷。

對於需要更高層級醫療支持的新生兒，醫院也有設備齊全、團隊專業的新生兒加護病房（NICU），以跨專業整合照護，守護每一個初來乍到的小生命。這不僅是醫療照護的呈現，更是我們對生命最深的承諾。

對家中有嬰幼兒的家庭而言，孩子的健康更是無法妥協的牽掛。嬰幼兒免疫系統尚未成熟，一旦出現不適，病情可能進展迅速，家長往往焦急卻不知所措。台南新樓醫院深知家長在春節期間的需要，持續提供24 小時兒科醫師急診診療服務，無論白天或深夜，只要孩子出現緊急狀況，都能即時獲得專業醫療照護。醫療團隊以豐富的臨床經驗與細心評估，陪伴家長一起面對孩子的不適，讓焦慮得以被緩解，讓擔憂可以有依靠。

