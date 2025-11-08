台南新樓醫院「早產兒回娘家」活動 幫助小腳ㄚ們健康成長





新樓醫院8日邀請在院內出生的早產兒家長，在台南和逸飯店辦理「早產兒回娘家」活動，由兒科醫師們接力衛教後續照護，並與家長座談討論照護上的問題，家長感謝新樓醫院的用心照護。

新樓醫院劉啓擧院長表示，每年的 11月17日為早產兒日，因先前疫情關係，有幾年沒有辦理，希望今年藉由此活動，情感再度連結，每個孩子都是我們的家人，邀請回娘家是為了讓大家互相連絡關心，今日也邀請牧師到場為孩子及父母加油打氣。

小兒科主任陳奕吟醫師表示，每個寶寶都是父母的心肝寶貝，對於這群提早邁出第一步的小腳ㄚ們，台南新樓醫院以及早產兒基金會提供全方位的優質醫療照顧，與家長們共同守護這群巴掌仙子，讓脆弱的新生命能健康成長，出院後能穩健的踏出每一步，許多家長對於照護早產寶寶仍常感憂心，可以藉由與醫師溝通，或像回娘家活動時的座談，與醫療團隊和其他家庭共同溝通、分享，協助父母和家庭共同在照護早產兒的路上，幫助小腳ㄚ們健康成長。

和逸飯店吳玉菁總監表示，新樓醫院籌備此次活動，和我們做了充分的溝通準備，讓我感覺到親子旅宿不僅能照顧家庭旅客，也能成為社會連結與正向能量的橋樑。

新樓醫院醫務部長蔡國聖醫師提及，透過此次活動，讓孩子和家人們在和逸玩的開心、玩的安心，是成立親子旅宿的初衷，希望能持續看到每一個孩子帶著笑容迎接更美好的未來。

