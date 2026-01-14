台南新營南興里、民榮里聯合活動中心動土 (圖)

政治中心／綜合報導國會僵局持續！週二程序委員會藍白再挾人數優勢，第七度封殺總預算以及國防特別條例，國民黨聲稱藍白兩黨已經會商，針對新興計畫、急迫性的民生預算會抽出，讓立法院同意後動支，綠營不滿反擊，痛批所有總預算就包含新興計畫，部份抽出是史無前例。藍綠黨團有備而來，出動手版，程序委員會再槓國防特別條例，以及總預算案，藍白挾人數優勢第七度封殺，雙方發言唇槍舌戰！立委（國）羅智強：「按照預演算法，有沒有提新增計畫，請立法院同意，（藍白）兩黨已經在會商，針對新增計畫急迫性的民生預算，我會提出來。」立委（民）沈伯洋：「我們所有的總預算包含新興計畫，包含原來的計畫但是有新增的金錢，在去年八月就已經提出了，沒有說什麼新興計畫，還要再另外提出的，這是史無前例的要求。」立委（國）羅智強：「賴清德踩國軍，軍人欠薪第十三天，把所有的預算審查的問題，全部推給在野黨。」立委（民）沈伯洋：「我告訴大家，國民黨完全執政的時候，八年幫國軍加了一次，我們現在完全執政八年之後到現在，加起來，九年總共加了四次，到底是誰在欺負軍人。」程序委員會發言藍綠隔空互槓。（圖／民視新聞）國民黨團再拿軍人加薪當擋箭牌，打算「挑菜式」審總預算，讓沈伯洋看不下去，反問國民黨執政時又加薪幾次？更別說緊要關頭，民眾黨團總召黃國昌人還在國外，明明國防條例付委可以實質審查，卻捨進求遠，跑到美國談軍購。立委（民）沈伯洋：「現在不進入國防外交委員會就算了，還可以出國審，出國討論國防，藍白現在是不敢審國防預算，一旦審了之後大家在直播，就會看到他們在砍國防預算的嘴臉，看到他們在欺負軍人的嘴臉。」立委（民）范雲：「民眾黨不要捨近求遠，華府資深人士說，美方希望民眾黨，屏除黨派歧見，在國防及安全事務上，展現台灣一致對外，請不要再阻擋總預算，跟我們的國防預算特別條例。」若真如傳言，就不知道民眾黨是否聽進美方建言，不過程委會總預算及國防特別條例沒過，倒是總統彈劾案議程已經確認，確定21、22日舉行全院委員會，並邀請總統說明備詢，但元旦談話賴總統早就表明態度。統彈劾案議程已經確認確定21、22日舉行全院委員會，並邀請總統說明備詢。（圖／民視新聞）總統賴清德（1.1）：「不把立法院寶貴的時間，拿來審查中央政府總預算，卻把時間浪費在這裡。」當時總統連喊三次浪費時間，但在野依舊排訂時間，14、15日彈劾公聽會先登場，勢必再掀論戰！原文出處：藍白聯手7度封殺總預算！綠轟：「部分抽出」是史無前例 更多民視新聞報導藍白再擋1.25兆國防預算 綠營怒批弱化台灣國防「中國會很高興」鄭麗文下活棋？延攬尹乃菁進文傳會 吳宗憲宜蘭戰局備受關注賴瑞隆馬不停蹄！確定披綠袍選高雄市長 親赴台南力挺「他」通過初選

