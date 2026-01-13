台南新營圓環不義遺址標示完成 推廣認識人權歷史

（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市政府文化局於2025年底完成「新營圓環」不義遺址標示設置，並將於31日起推出「風裡的時間」推廣活動，持續以藝術教育方式深化大眾對不義遺址及轉型正義議題認識。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，228事件爆發後，時為台南縣參議員、台南縣商會理事長、經營嘉義客運的仕紳黃媽典，曾參與東石區228事件處理委員會，遭指稱糾眾叛亂、搶劫武器、發表叛逆言論，當局以「劫掠警察所武器、參與暴動」等理由逮捕。

文化局指出，1947年4月22日，在未經正當審判下，黃媽典於新營圓環被公開槍決，在近年轉型正義政策推動下，經促進轉型正義委員會於2021年審定，2022年公告為不義遺址，文化局去年底於新營圓環旁第一銀行前方人行道鋪面上完成標示設置，成為台南市的第2面不義遺址標示。

文化局指出，為促進社會對台灣轉型正義及人權歷史理解，文化局去年與在地藝術工作者合作辦理「踅入那個日常的所在」系列活動，以參與式走讀、講座與攝影工作坊等形式，帶領民眾在市街、故事與影像之間，重新探索地方的歷史，獲得熱烈迴響。

文化局指出，今年度接續企劃「風裡的時間」系列活動，以生活感官經驗為核心，規劃「圓環故事走讀」、「剪影創作工作坊」及「錄像短片映演暨映後座談會」等，邀請民眾以藝術參與方式，一起走入故事歷史脈絡，了解新營圓環周遭空間與記憶。（編輯：李錫璋）1150113