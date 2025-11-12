台南新營報廢車輛廠區火警無人傷 釀320戶停電

花蓮縣 / 綜合報導 鳳凰颱風外圍環流加上東北季風的影響，花蓮縣部分地區出現豪雨，其中，萬榮鄉明利村因為在馬太鞍堰塞湖下游，昨（10）日傍晚泥流淹入村內，滾滾洪水沿著大排灌進民宅，道路被湍急水勢覆蓋，有排水孔因為宣洩不及而形成噴泉，今天早上更有一輛轎車直接被大水給沖走，場面相當驚險。花蓮縣萬榮鄉明利村民說：「一台車子被沖著跑了。」黑灰色泥流來得又快又急，水勢洶湧直接把一輛轎車沖走，轎車撞上大樹後沒有停下來，反而繼續在滾滾洪流中載沉載浮，而就在幾分鐘前，有另一輛車也被鏡頭捕捉到身影，當時車卡在橋邊，車尾朝上不斷搖晃，下一秒就消失在泥水裡，記者說：「大哥，哇。」男子開著小山貓，以為車上還有人，本來想要即刻救援，但底下的泥水真的太凶猛，只好倒退作罷。花蓮縣萬榮鄉明利村民說：「全軍覆沒了啦。」藍色小貨車側身倒在泥流中，車身已經殘破不堪，目擊民眾說：「(水勢)變大了，變大了，突然間變很大。」這裡是花蓮萬榮鄉的明利村，受到鳳凰颱風與東北季風，共伴效應的影響，10日開始降下大雨，馬太鞍溪的溪水再度暴漲，11日村旁的大排更出現滾滾泥流。華視新聞記者李宜蒨說：「很多的泥土還有砂石混雜著溪水，是直接湧進了這個後方的馬太鞍集會所，變成這個泥沙也都是直接灌進住家裡面，大約是有就是50(公分)到1公尺厚左右。」之所以會這麼嚴重，就是因為村落位在馬太鞍堰塞湖的下游，堤防的破口距離明利村大約1.6公里，如果水勢一來就會首當其衝。花蓮萬榮鄉明利村長林萬成說：「我們人員是安全，早上我都已經疏散差不多了。」事實上泥流入侵明利村，從前一天的晚上就開始了，道路被湍急水勢淹過，三角錐也被沖走，更有排水孔一時之間承受不住水流形成噴泉，不只明利村，洪水也漫延到鳳林鎮，溪水沿著大排水溝，往下游鳳林鎮長橋里宣洩，除了淹沒部分農田外，農舍也差點被滅頂，對居民來說，只希望颱風別再帶來更嚴重的災情，讓他們能好好生活。 原始連結

