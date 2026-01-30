台南新營新春農產饗宴 集結55家推「南得極品」年節好物

〔記者楊金城／台南報導〕台南市農業局今天(30日)在新營民治市政中心南瀛堂舉辦「新春農產饗宴」展售活動，集結55家農會、漁會、小農、產銷班的「南得極品」商品、當令蔬果及各式伴手禮，現場買氣不錯，買年貨，台南特色農產品、伴手禮也很搶市。

台南市長黃偉哲表示，台南農漁產資源豐富，無論是過年送禮或家庭自用，都能在台南找到最新鮮、最具代表性的好物。新春佳節將至，市府特別舉辦展售活動，讓消費者輕鬆選購烏魚子、各式水產品，以及象徵吉祥富貴的蜜棗、砂糖橘等時令水果，以購買力支持在地農民，並與親朋好友分享台南優質農產的美味與心意。

南市農業局局長李芳林指出，「南得極品」是台南市農產品的品質保證，強調在地生產、食品安全及特色風味，有米、白蝦、虱目魚肚、黑豆及毛豆系列、胡麻嫂及牛蒡、紅蔥酥油、鴨蛋捲、番茄綜合果汁、木鱉果滴雞精、東山濾泡式經典咖啡、西瓜綿虱目魚湯、虱目魚酥禮盒、芒果與柚子加工系列等，品項多元、選擇豐富，保證民眾一定能買到合適、滿意的農產品。在今天展售活動外，都可個別向農會、漁會、小農等購買。

南市府副秘書長殷世熙現場大力推銷台南農特產，有產地直送的雞蛋、草莓、梅子、芭樂、小番茄、蜜棗、砂糖橘等時令蔬果，和烏魚子、龍眼乾、皮蛋、蔭鳳梨、牛奶糖、竹炭加工品、各式特色麵食，另消費滿額參加抽獎、南縣區漁會推出限量「鱸魚排」特價888元快閃拍賣，衝高買氣。

新春農產饗宴展現台南特色伴手禮和農產品也是買年貨好選擇。(記者楊金城攝)

