台南新營民宅氣爆波及10民宅 消防局初判煮食不慎引起

突然一聲巨響，一棟透天民宅玻璃炸裂、鐵皮噴飛，碎片散落滿地，15日晚間台南新營區文化街發生氣爆案件，波及鄰近10間房屋造成2人受傷，男屋主全身約50％二度灼傷，路過的機車騎士被玻璃碎片割傷，送醫觀察。16日一早消防局火調人員回到現場勘驗，初步判斷疑似煮食不慎。

台南市消防局火調科技正涂展榮說明，「聽說是有煮食的情形，疑似氣體爆炸，但是詳細情形，我們現場還是要清理完才能夠確定。」

回想氣爆當下，附近居民一度以為是地震或車禍，遭波及的宵夜店業者說，原本平時都是晚上6時營業到凌晨2時，所幸當日沒有營業，後續恐怕得自行修繕、暫停幾日。

宵夜店業者陳小姐表示，「我們鐵門而已，裡面是沒怎樣，所以可以自己修理就自己修理。」

其他屋主蔡小姐說道，「後續我也不知道， 因為真的是來得太突然，所幸這邊已經很少人住在這裡，沒有很大的傷亡。」

門口放置的5公斤瓦斯桶，疑似和意外有關。其他瓦斯行業者也提醒，家用瓦斯鋼瓶要留意檢驗牌有效期限，橡膠軟管大約3年就應更換一次，也要檢查管線是否有老化、裂痕或鬆脫。

其他瓦斯行業者指出，「安全閥它會自動彈開，瓦斯從這邊漏，因為你這邊關起來了，前面關起來了，不能漏就從後面。」

記者問道，「壓力太大，如果瓶內壓力太大從這邊漏。」

受訪業者回應，「對，對，對。」

業者也強調，若在家中聞到明顯瓦斯味，第一步就是立刻關掉瓦斯總開關與爐火，接著再「慢慢開窗」讓室內外自然通風，並盡快聯絡瓦斯公司或撥打119協助檢查，避免意外發生。

