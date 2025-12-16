台南新營民宅深夜氣爆 屋主燒傷近半身、路過騎士遭殃

晚間街頭突傳巨響民宅瞬間炸開。（圖 ／翻攝畫面）

台南市新營區文化街於15日晚間8時許，突然傳出一聲巨大爆炸聲，震撼附近居民，一處民宅疑似因瓦斯使用不慎，引發嚴重氣爆事故，事發當下不僅屋內遭到猛烈破壞，爆炸威力甚至波及到路過的無辜騎士，現場宛如災難電影場景，令人怵目驚心。

附近監視器畫面清楚拍下事故瞬間，只見１名機車騎士正好行經該民宅外，下一秒屋內突然發生爆炸，大量碎玻璃、雜物瞬間噴飛而出，強烈衝擊波將騎士擊倒在地，鐵皮屋簷被炸毀、牆磚剝落，街道一片狼藉。騎士摔車後一度蹲跪在地，疑似受到驚嚇與疼痛影響，稍作休息後才緩慢移動至路旁，畫面相當驚險。

廣告 廣告

台南市消防局於晚間8時08分接獲報案後，立即出動8輛消防車、19名消防人員趕赴現場救援，42歲陳姓屋主疑似在使用4公斤桶裝瓦斯煮食時操作不慎，引發氣爆，導致臉部、前胸、雙腿及右前臂共49%面積受到二度燒燙傷，隨即送往永康奇美醫院救治，而遭到波及的46歲王姓機車騎士，則因被噴飛的玻璃碎片割傷臉部與四肢，被送往柳營奇美醫院治療。所幸兩人送醫時皆意識清楚，暫無生命危險。

初步調查顯示，此次氣爆事故影響範圍涵蓋中山路272至278號，以及文化街2之3至3之1號、5號與7號，共計10戶住家受波及，並造成3輛汽車不同程度損壞，燃燒面積約10平方公尺，台南市長黃偉哲表示，消防與警察單位已完成現場處置，目前確認環境安全，呼籲民眾勿靠近事故區域。同時也再次提醒市民，家庭瓦斯使用務必謹慎，定期檢查設備，避免類似憾事重演。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／Dora捲風暴一度暴瘦到3字頭 證實離開樂天暫別啦啦隊舞台

台中東泉辣椒醬「辣中帶甜」成分卻沒糖 醫揭美味秘密：放心吃

婦唱夫隨1／熊熊拚直播賣貨醞釀二胎 帥哥老公當神隊友溫馨接送