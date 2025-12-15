台南新營透天厝桶裝瓦斯氣爆2傷 殃及周遭10屋3車

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南新營文化街一間透天建物，今天晚間疑因屋內人員煮食不慎，使用桶裝瓦斯發生氣爆，導致屋內1男燒燙傷、另名騎車經過男子碎玻璃割傷，周遭10戶房屋及3輛汽車受波及。

台南市政府消防局晚間8時7分獲報，在新營區文化街發生氣爆，陸續調派8部各式車輛、20名人員前往救援，抵達時發現為透天式建物疑似氣爆，未發現明火，路面布滿玻璃碎片及雜物。

消防人員於現場拉起封鎖線，經清查發現共有2名男子受傷，其中屋內1名男子臉部、前胸、雙腳及右前臂約49%燒燙傷，經初步處理後由救護車送往醫院治療，送醫時意識清醒；另有1名騎機車經過男子受氣爆波及，臉部及手腳遭碎玻璃割傷，意識清醒，由另一輛救護車送醫觀察。

氣爆引起附近民眾議論，不少人聽到巨響後外出查看，發現附近道路一片凌亂，還有車輛被破碎物品打中；消防人員初步清查，發現鄰近共有10戶房屋門窗等物品受波及，還有3輛汽車受損，有的是車窗破碎，有的是板金受損。

台南市消防局初步調查，研判為煮食不慎，使用4公斤桶裝液化石油氣發生氣爆，燃燒面積約10平方公尺，確切肇因及財物損失待進一步釐清。（編輯：陳仁華）1141215