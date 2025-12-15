台南新營驚傳氣爆意外！鐵門炸飛、滿地碎玻璃 72歲屋主全身二度灼傷

台南新營文化街一間早餐店今晚傳出氣爆，造成2人受傷，被送醫治療後無生命危險。（圖／翻攝畫面）

台南市新營區文化街今（15）日晚間發生氣爆意外，一棟民宅的一樓為早餐店，屋主疑似在使用桶裝瓦斯烹煮時不慎引爆，現場傳出巨大聲響，鐵門被炸飛、現場滿地碎玻璃，鄰居和停放於周邊的車輛都遭波及。這起意外造成屋主和一名路人受傷，其中屋主全身49％二度灼傷，已送醫治療。

台南市消防局今日晚間20時07分接獲民眾報案，新營區文化街疑似發生氣爆，隨即派遣新營分隊等8輛消防車、20名消防人員前往救援，並通報警方、區公所、瓦斯公司、自來水公司、台電及環保局等相關單位協助。警消於20時14分趕抵，現場已無明顯火勢或濃煙，但民宅一樓早餐店門面及周邊環境滿目瘡痍，氣爆的店家鐵門、招牌及雜物散落一地。

警消初判，氣爆原因與桶裝瓦斯使用不慎有關。（圖／翻攝畫面）

消防局初步調查，現場共有2名傷者，分別為72歲男屋主及一名路過民眾。屋主全身約49％二度燒燙傷，傷勢較為嚴重，已送往永康奇美醫院救治；另一名傷者是路過的行人，疑遭噴飛物品擊中受傷，意識清楚，可自行走動，被送往柳營奇美醫院治療，兩人暫無生命危險。

消防單位後續報告指出，初步研判事故原因可能與屋主烹煮料理時，桶裝瓦斯使用不慎有關，但確切起火及爆炸原因，仍需進一步鑑識與調查釐清。事發後警消已封鎖現場，提醒民眾使用瓦斯設備務必注意安全，避免類似意外再度發生。

