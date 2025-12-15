台南新營鬧區6旬屋主煮晚餐發生氣爆 衰男路過遭玻璃割傷

台南新營鬧區一名60歲屋主煮晚餐時發生氣爆， 瞬間波及兩旁至少八戶民宅。讀者提供

台南市新營區文化街今（15日）晚間驚傳瓦斯氣爆事件，一處民宅疑因屋主煮食不慎，使用4公斤桶裝液化石油氣發生氣爆，爆炸威力驚人，瞬間波及兩旁至少八戶民宅，現場招牌、玻璃全被炸飛，一片狼藉如遭轟炸。

這場氣爆案共造成兩人送醫。首當其衝的60歲男屋主，全身高達49%二度燒燙傷，意識清醒，緊急送往永康奇美醫院搶救。一名46歲路過男騎士，無辜被碎裂玻璃割傷臉部及手腳，被送往柳營奇美。

台南市消防局獲報派出8車19人趕抵，確認現場已無明火。除了兩傷慘劇，周邊更有3輛車受損。詳細氣爆原因仍待火調科釐清。

