台南新營「民宅大火」！黑煙竄「2童慘受困」

狀況一度危急！台南市新營區昨（11月30日）發生民宅大火，黑煙狂竄籠罩室內也飄出室外，警消趕來時發現有2名孩童困在2樓，狀況一度危急，現場畫面也曝光。

火災現場。 （圖／記者爆料網）

台南市消防局表示，事發地點在民生路上一棟透天厝，昨天深夜10點54分接獲報案後，共出動23位消防員，12輛消防車趕往，抵達時發現沒有明火竄出，可是黑煙狂竄，當下先行破門搜尋有無受困者及灌救。

火災現場。 （圖／記者爆料網）

整起火警在11點10分撲滅，而警消也在2樓發現有2名孩童受困，所幸及時救出，起火原因仍有待火調科調查釐清。

