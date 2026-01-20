台南新營"汽車誤闖機車道" 騎士無奈被塞住 喊:當地日常
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導
台南新營的地下道發生有汽車誤闖機車道，後方機車無奈被塞在後頭，只能跟著跟著慢慢騎，但這對當地居民來說已經不是新鮮事，汽車誤闖情況多到成了當地日常，建議是不是該加強標示。
台南新營的地下道發生汽車不熟路況，誤闖機車道的情況。（圖／民視新聞）
黑色汽車龜速前進根本沒辦法開快，因為一不小心就會撞上兩旁的導標柱，而這裡根本不是汽車能開的地方。後方機車無奈被塞在後頭，只能跟著跟著慢慢騎，這裡是台南新營的地下道，原來這台汽車是疑似不熟路況，誤闖機車道。民眾說，身為一個汽車的新手駕駛，當時覺得他一定承受莫大的壓力。也有人覺得現在很多駕駛都不太看路上標示，只覺得有路就勇往直前向前衝。
南市警中山路派出所所長柯政安說，該車已違反道路交通管理處罰條例，第60條可處新臺幣900元以上，1800元以下罰款。
地下道入口前其實都有設置禁止汽車進入的標誌，但還是誤闖情況還是屢見不顯。（圖／民視新聞）
地下道入口前其實都有設置禁止汽車進入的標誌，但還是誤闖情況還是屢見不顯，當地居民甚至說，已經多到成了當地日常，建議是不是該加強標示。地下道標示還沒改善之前，還是呼籲駕駛人上路時務必睜大眼睛，多留意標誌標線，避免誤闖機車道，影響行車安全。
原文出處：台南新營「汽車誤闖機車道」 騎士無奈被塞住 喊：當地日常
