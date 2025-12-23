台南新豐區孔廟 擬捐給政府

民國24年建造的歸仁敦源聖廟，由文人社團「敦源社」、詩人與仕紳募款，有「新豐區孔廟」之稱，農曆11月4日舉辦祭孔儀式，紅瓦厝國小學生到場參與。（曹婷婷攝）

台南歸仁敦源聖廟有「新豐區孔廟」之稱，全台少見於農曆11月初四舉辦祭孔典，而非928教師節祭孔。其於民國24年由文人社團「敦源社」、詩人與仕紳募款所建，敦源聖廟管理人林嘉璋說，家族從祖父林宗慶開始擔任管理人迄已3代，他年過七旬且兒女都在國外，盼捐給政府、更妥善維護管理。

敦源聖廟供奉至聖先師祿位，每年祭孔由永康、 仁德、歸仁、關廟與龍崎5區公所輪流主辦，昨天由仁德區公所主辦紀念大成至聖先師誕辰2575年釋奠典禮，以成書院禮生、樂生依循台南孔廟古禮進行祭典，儀式莊嚴肅穆。

林嘉璋22年前從教職退休後，自父親手上接下「管理人」一職，他多年前曾向民代反映將廟捐給政府，但卡在土地產權複雜，部分為私人地、部分為國有地，雖地主們有共識把土地捐給政府，但地主子女散布海內外，有的則已將土地用於抵稅等用途，增添難度。

他說，祖父林宗慶昔為歸仁區副鄉長，當時敦源社集結5、600人之多，早期釋奠典禮後都會席開百桌，舉辦聖人酒平安宴，堪稱新豐區盛事。但日據時期禁止私塾，相關活動也式微，他接管後曾召集地主討論，眾人有共識捐廟，但不了了之。

敦源聖廟曾於105年0206地震受損嚴重，市府補助千萬元復建。林嘉璋說，早年5個區公所每年都會贊助6萬元，用於維護、維修敦源聖廟，但10多年前已喊卡，目前僅靠公基金跟他自掏腰包維護。

在地文史工作者許耿肇說，清代《安平縣雜記》記載「11月初4，孔子誕，里塾均備饌盒、燒紙叩祝」，清朝時期學堂祭孔古禮於農曆11月4日舉行，37年由新豐區轄下5鄉鎮（今5區）主導辦理祭孔也是在這一天，後來師法台南孔廟928祭孔，直到106年才又回歸農曆辦理釋奠大典，讓傳統文化恢復歷史原貌。若能從保存無形文化資產方向著力，應可行。

據了解，文化局曾邀集地主後人談論後續維護管理，但土地產權仍待克服，尚無進展。