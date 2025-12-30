台南新購16輛消防車服勤 副市長：未來民間捐車會更嚴謹透明

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府消防局於今年度斥資1億1千多萬元，加上中央補助2600萬元添購救助器材車1輛、水庫車7輛及水箱車8輛，共16輛全新消防車，均已完成驗收、上線，撥配給全市有需求的16個分隊使用。今天南市副市長葉澤山代表市長主持服勤儀式時指，未來民間捐贈市府公務車輛，會要求有關單位做好內控，程序會更嚴謹、透明！

葉澤山表示，日後市府受贈單位就是把公務車需求提供給捐贈者，由捐贈者自行去採購符合市府用車需求的公務車，再捐給市府單位，市府受贈單位不介入採購程序，可避免弊端發生。

新任消防局長楊宗林強調，日前該局發生的民間捐車涉貪瀆事件，那高壓細水霧幫浦車規格是較特別，但車子與裝備本身沒有問題、是好的，這種小型消防車很適合台南多數狹小道路的救災需求。

南市消防局說明，此次政府編預算購置16輛全新消防車，南市預算加上中央補助、採購經費共1億3710萬元台幣，順利完成大台南地區由南至北共計16個消防分隊使用年限較長的老舊消防車汰換作業，有效強化第一線初期滅火、穩定供水及專業救助等核心救災量能，為因應各類災害事故奠定更穩固的救災基礎。

在行車與操作安全方面，新購消防車底盤全面導入多項主、被動安全與行車控制系統，並增設行車視野輔助、盲區警示、車身高辨識反光標示及歐規警示燈等裝置，大幅提升緊急出勤時的行車安全。同時依使用單位實務需求，升級配置幫浦穩壓裝置、電子水位顯示系統及電動油壓開門器等設備，使車輛在高強度救災環境下仍能維持穩定運作、迅速反應，確保分秒必爭的救災任務安全可靠。

市長黃偉哲表示，為守護市民生命與財產安全，市府將持續積極編列預算、同步爭取中央補助及民間資源挹注，加速汰換使用年限超過15年以上的老舊消防車，逐步建構更完善、現代化的救災裝備體系，朝「安全大台南」的施政願景穩健邁進。

台南市府消防局今年新購16輛各式消防車，舉行上線服勤射水禮。(記者王俊忠攝)

台南市副市長葉澤山登上新購消防車啟動引擎，表情相當興奮！(記者王俊忠攝)

台南市府消防局今年新購16輛各式消防車，30日舉行上線服勤儀式。(記者王俊忠攝)

