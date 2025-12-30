台南新購16輛消防車 上線執勤

台南市政府爭取中央補助斥資1.3億元新購的16輛新式消防車輛，30日正式上線執勤。（洪榮志攝）

各地頻傳重大火警，但各縣市都有不少老舊消防車輛，台南市政府爭取中央補助斥資1.3億元新購16輛新式消防車，30日正式上線執勤，將汰換使用超過15年的老舊車輛。副市長葉澤山除肯定新車對台南市的安全守護具有重大效益外，也強調已責成消防局強化內控管理，對民間捐贈消防車輛的過程，應更嚴謹、透明。

針對消防局前局長長李明峯涉貪瀆案一事，葉澤山認為，日後市府受贈單位應該先將公務車的需求提供給捐贈者，由捐贈者自行採購符合市府用車需求的公務車，再直接捐給市府單位，受贈單位不介入採購程序，如此一來應可避免弊端的發生。

消防局表示，此次新採購的車輛，都是目前使用中的主力車種，計有：救助器材車1輛、水庫消防車7輛及水箱消防車8輛，合計16輛。整體採購經費新台幣1億3710萬元，中央補助2600萬元，其餘由市府自籌預算支應。

其中，救助器材車主要支援車禍救援、高處救助及複合型災害搶救，車內整合各式破壞、撐舉及吊掛救助器材，並採模組化配置及寬敞作業空間設計，使器材取用更迅速、操作更安全；水庫消防車則具備高達20噸的大容量蓄水與高效供水能力，可於偏遠地區或供水不穩環境中，持續支援前線滅火行動；至於2噸的水箱消防車兼具快速出勤與即時供水優勢，特別適用於市區火災初期搶救，有效爭取黃金滅火時機，防止災害擴大。

消防局統計，這批新式消防車輛到位後，全市逾15年使用年限的老舊消防車，僅剩50米雲梯車2輛、30米雲梯車3輛及化學車1輛。市府表示，將持續編列預算，並同步爭取中央專案補助及民間資源挹注，加速汰換老舊消防車輛，逐步建構更完善、現代化的救災裝備體系。