台南旅宿住房率 逆勢增近3%

國旅衰退，加上台南去年天災多，然旅宿住房率相較去年提高約百分之三，展現台南的優質觀光實力。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

根據觀光署資料，去年台南旅宿相較前年，成長了近百分之三，賣出房間數多出十七萬間。觀旅局表示，去年台南歷經地震、風災，但是旅宿業績仍逆勢成長，這數據尚不包括民宿，經分析，認為旅宿品質提升，即使當地沒辦活動，透過遊程介紹，仍吸引許多人前往。

觀旅局二十二日舉辦民宿優質認證，共有八十家獲得，由市長黃偉哲親頒可獲得「台南市優質民宿錦旗」一面。獲證民宿，包括風格、毛小孩、生態景觀、背包客、親子、老屋再生、文化主題、特色設計等，另有車宿、自行車和高齡友善等。觀旅局表示，台南合格登記的民宿約七二八家、二七九四房，農曆春節將屆，許多遊客會前來探親、旅遊，加上還有寶可夢等活動，目前訂房率已有五、六成。

廣告 廣告

黃偉哲指出，國旅面臨衰退，然台南逆勢成長，歸功公私力合作，展現優質旅宿和觀光活動，春節近了，搭配溪北蘭花展，希望台南旅宿一路旺。

局長林國華指出，觀光客除因活動前來，最主要是認同住宿品質，因而回客率高，有些地方成長高達百分之六，經分析，會因各式各樣遊程，發現新美麗景點而停留，以南科來說，一般人會認為是商務客，然經過遊程規劃，當地住宿提升百分之五。

台南觀光蓬勃發展，旅宿營收也從二０一八年的六十七億餘元，至二０二五年，超越一一三億元；七年多前，黃偉哲甫上任，旅館和民宿共一二六００間，至去年底近一萬六千房，在房間數成長下，住房率竟從四成攀升至五成，顯示台南旅遊品質受肯定。

遊輪旅客部分，「海洋富士號」郵輪二十一日前來，五百多名旅客幾乎全數下船，除就近探訪中西、安平區，甚至有人遠至南鯤鯓，還有遊客採小團方式，探訪八田與一的烏山頭水庫、成大榕園等日治時期足跡，也有遊客採自由行，經協調交通局公車行駛或自行車遊，一切都為展現「歡迎來台南」！