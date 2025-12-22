台南旅宿家數勇奪六都之冠！住房與營收雙成長

台南市今年雖接連受到地震、颱風的衝擊，但市府觀光旅遊局仍穩定推進城市觀光行銷工作。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

台南市今年雖接連受到地震、颱風的衝擊，但仍穩定推進城市觀光行銷工作。市府觀光旅遊局長林國華22日表示，截至今年10月底，台南市的旅宿業已達981家，除創下史上新高，更勇奪6都之冠，旅宿住用數及營收也大幅成長，

林國華表示，台南市從民國109年起，旅宿業家數及成長數皆為6都第一。經統計，從107年市長黃偉哲上任後到113年，旅宿業住用數增加97萬8254房次，成長54.87％；至於營收也增加45.8億元，成長67.65％。

另外，多家指標性業者還插旗台南，如福泰飯店集團與希爾頓酒店集團攜手合作，打造東亞首間高端品牌「Signia by Hilton」酒店，預計明年開幕營運；福爾摩沙遊艇酒店及禧榕軒大飯店，今年也雙雙榮獲五星級認證。

市府推動的「性別友善旅宿認證」有36家，「民宿經營公約標章認證」有33家，「露營場標示牌認證」有13家，打造安全永續友善旅宿環境，讓旅宿品牌再升級。

林國華還說，今年度成功爭取台南直飛日本熊本及沖繩等2條國際航線，讓台南在國際旅遊市場更進一步發光發熱；其中，熊本航線更將於23日首航。台南安平至澎湖馬公的觀光交通船航線，今年也首度開航，帶動跳島旅遊新行程。

繼獲選「2024年全球最酷景點」、「2024年最佳參訪地」，今年台南更榮獲英媒《Time Out》評選為「亞洲最佳旅遊城市」及「亞洲十大街頭美食城市」，是台灣唯一上榜的城市。

林國華強調，觀旅局積極拓展國際旅遊市場，除與新加坡旅遊業簽署送客MOU、仙台國際觀光協會簽署友好交流MOU，並首次前往韓國首爾車站及日本大阪南海電鐵難波車站辦理觀光推廣活動，讓台南古都魅力引領旋風。

觀旅局還積極參與日、韓、新、泰、越等國的旅展及推介盛會，吸引逾百萬人次參觀。國際行銷上藉由名人網紅代言，推廣台南景點、美食及各項遊程等，如邀請韓國人氣啦啦隊女神李多慧打高球玩台南，打響國際旅遊市場聲量與知名度。

