台南旅館無預警倒閉 住客到場驚見「封館」2字傻眼

台南近日發生一起訂房糾紛，有民眾抵達現場後才發現旅館已經倒閉且封館，讓他無奈自嘲「準備露宿街頭」。對此，台南行旅做出回應，並請消費者能主動聯繫他們，處理退款相關事宜。

台南行旅發生訂房糾紛。（圖／中天新聞）

民眾在Threads發文表示，他來台南打比賽訂了旅館，結果抵達現場後發現該間旅館大門外貼上封館大大兩字，還公告上週就已經倒閉封館，讓他無奈直呼「直接準備露宿街頭」，還有其他人在Google評論抱怨，業者無事先通知，造成安排旅程上的困擾。

消費者抵達現場才知道旅館已經倒閉。（圖／中天新聞）

對此，台南行旅在臉書發布聲明回應，對於此次因與巨宇翔股份有限公司的合約糾紛而導致無預警被迫停止營運，深感抱歉。巨宇翔股份有限公司未經正當程序，以不當方式強行佔據台南行旅，導致管理方無法正常營運，對於未能提前通知消費者訂單取消，致上深深歉意。

業者在門口貼上「封館」。（圖／中天新聞）

台南行旅說明，目前正在積極與巨宇翔股份有限公司交涉，同時與代管公司晨曦國際有限公司聯絡，然而交涉方未顧及消費者損失堅持閉館，仍無法獲得消費者的聯絡資訊。若消費者於2025年11月26日前已下訂單，請聯絡我們以處理退款及相關事宜。

