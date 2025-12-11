台南旅館無預警封館 旅客到場傻了：準備露宿街頭

有民眾日前到台南參加比賽，抵達預計入住的「台南行旅」看到大門深鎖，才發現飯店上周倒閉，當場傻眼，發文抱怨「直接準備露宿街頭」。事實上，台南行旅11月30日才在臉書發布聲明，表示因合約糾紛使得旅館被迫停止營運，無法取得旅客的聯繫方式，未能提前通知，向消費者致歉。

一名網友日前在Threads發文表示，來台南打比賽，訂的旅館「台南行旅」上周倒閉封館，怎麼什麼破事都遇得到，還自嘲「直接準備露宿街頭」。原PO貼出照片，只見旅館門口張貼「致歉信」，並表示已封館。

廣告 廣告

從Google可見台南行旅已標示為「暫時關閉」，大票受害者留言罵翻，「打來要我自己取消預訂，跟誰有糾紛要自己處理好吧」、「封館也不通知，在訂房網站訂的，到現場才知道沒營業，星期六臨時要找飯店真的痛苦，太過份了。」

台南行旅上月底在官方臉書發文公告，因與巨宇翔股份有限公司的合約糾紛，導致無預警被迫停止營運，未能提前通知旅客訂單取消，深感抱歉。

台南行旅表示，目前正在積極與巨宇翔股份有限公司交涉，同時與代管公司晨曦國際有限公司聯絡，交涉方未顧及消費者損失堅持閉館，仍無法獲得消費者的聯絡資訊；若消費者於2025年11月26日前下訂單，請主動聯絡以處理退款及相關事宜。

更多中時新聞網報導

金唱片登大巨蛋 許光漢蔡依林當嘉賓

鍾瑶乳房手術 實習醫排排站

NBA》榮升熱火一哥 阿德巴約熬出頭