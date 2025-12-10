台南旅館無預警封館！ 旅客到場傻眼直呼「準備露宿街頭」

台南行旅無預警封館，導致旅客差點露宿街頭。（翻攝自臉書粉絲專頁台南行旅 Hotel Leisure Tainan－OINN 巷弄潮旅）

台南近期出現旅館無預警倒閉的狀況，旅客抵達現場後，才發現訂好的「台南行旅」大門深鎖，門口貼著「封館」公告，受害者在社群平台抱怨「直接準備露宿街頭」。對此，台南市政府表示將會督促業者，要求妥善安排旅客其他住宿或退費。

受影響旅客能怎麼做？

有網友在Threads發文表示，他與隊友前往台南參加比賽，抵達住宿時才驚覺旅館已封館，無奈喊「直接準備露宿街頭」，旅館google評論也可見許多旅客表示自己被「丟包」，表示從未接獲退訂或停業通知，痛批「處理方式真的太差勁了」。

台南行旅於11月30日於官方臉書發布聲明，表示因與巨宇翔股份有限公司的合約糾紛，導致管理方遭對方未依程序強行佔據，使旅館被迫無預警停止營運，也因此無法取得旅客聯絡方式，未能提前通知訂單取消，向消費者深表歉意。並公布退款窗口，呼籲2025年11月26日前完成預訂的旅客主動聯繫處理。

台南市觀旅局也回應，受影響旅客可依公告窗口聯繫業者，或撥打市府1999反映。市府強調，將督促業者妥善協助旅客退費及後續住宿安排，避免類似情況再度發生。

