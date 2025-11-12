台南旅館驚見臭蟲現蹤！臭蟲怎麼消滅？臭蟲叮咬會怎樣？如何預防臭蟲上身？
被臭蟲（床蝨）咬後不僅讓人產生紅腫，還奇癢無比。以往歐美各國的「蟲災」也擴散到亞洲，不僅韓國、日本都出現臭蟲災情，如今連台灣都有臭蟲出沒！一名網友透露，家中長輩今年5月入住台南某汽車旅館時，意外發現枕頭和床單上爬滿臭蟲，當下反應過後，業者僅更換房間處理，讓他們擔心可能會擴大傳染源。
當事旅館業者回應表示，鄉下地方難免會有臭蟲，對此表示歉意，並強調已盡力處理，事後也將所有的床巾、床套等全部送洗。臭蟲到底是什麼？如果被臭蟲咬到，又該怎麼處理呢？本文一篇帶你揭密對抗臭蟲的關鍵撇步有哪些！
目錄
臭蟲是什麼？被臭蟲咬到會有哪些症狀？
臭蟲，又名床蝨（bedbug），根據環境部資料，臭蟲晚上才會出來吸血，白天時牠們大多會躲在室內的床板、床墊、釘孔與木材接縫處等。雖然在台灣較少臭蟲災情，但近年來出國旅遊正夯，很可能一不小心就會讓臭蟲跟著衣服、行李、生活用品回家。
被臭蟲咬到會出現哪些症狀？有被臭蟲叮的日本民眾說明，會突然感到好像被針刺到般的疼痛，之後周邊會出現持續很久、獨特的搔癢症狀。
台南奇美醫院皮膚科主任賴豐傑過去受媒體訪問時則表示，被臭蟲咬到其實和蚊蟲叮咬差不多，傷口會發炎、紅腫且奇癢難耐。最大差別在於臭蟲叮咬處往往是不易暴露的地方，且啃咬傷口集中在一區，若過度搔抓可能讓病情加劇。
被臭蟲咬到該怎麼處理？冰敷、止癢藥、肥皂水都可緩解
部立桃園醫院皮膚科主任陳亭睿曾在受訪時表示，被臭蟲叮咬後若因為傷口很癢就去抓，很可能會害細菌被帶到皮膚裡面去，不僅沒有止癢舒緩，反而演變成蜂窩性組織炎，更嚴重的話甚至會起水泡、讓細菌沿著淋巴一直往上蔓延，產生急性淋巴炎。
對此，皮膚科醫師趙昭明提醒，被臭蟲叮咬的情況輕微時，可以先冷敷、冰敷，來達到舒緩癢痛感的效果，如果身上剛好有止癢藥，也能直接使用。另外，韓國疾病管理廳所整理的《臭蟲預防和治療資訊集》中建議，被臭蟲叮咬時能用肥皂水清洗患部來緩解，但如果情況嚴重，仍需就醫診治，以防傷口持續惡化。
旅遊戰利品別擺床上拍！7招外出不怕臭蟲「叮」上你
若想避免讓臭蟲隨衣物、行李袋回家，旅行時必須留意以下注意事項：
自備一次性床墊紙
旅遊作家943分享，自己曾在旅遊時發現床單上有紅色小班點，仔細一看才發現是血跡，果然一掀開床頭就看到好幾隻比黑芝麻大一點的臭蟲，對此他建議民眾，外出旅遊時最好攜帶一次性床墊紙，入住時也要先徹底檢查床頭、床單、枕頭、被單與窗簾等處，降低被臭蟲叮咬的風險。
房間一直開著燈
由於臭蟲討厭有光的地方，房間開燈可以避免臭蟲出沒。
開著燈睡覺
專門製作臭蟲殺蟲劑等衛生產品的「地球製藥」（暫譯）分享，由於臭蟲喜歡陰暗處，關燈睡覺時，臭蟲很可能從床下鑽出，或從天花板上掉到身上來吸血，建議開燈、戴眼罩睡覺，降低被臭蟲叮咬的風險。
利用「假眠作戰」檢查床鋪
日本兵庫醫科大學皮膚科學教授夏秋優在《讀賣新聞》上曾推薦一招「假睡作戰」，因為臭蟲不會在白天活動，所以入住飯店時，可以先關燈、關窗廉，並躺在床上假裝睡覺，約30分鐘後再檢查床鋪周圍是否有臭蟲的蹤影，重複測試兩、三次如果都沒有，那代表環境是乾淨的。
行李、外套暫時放浴室
許多人到了飯店，會將外套、行李放進櫥櫃，不過若前一個旅客的行李、衣物中有臭蟲，櫥櫃的陰暗角落很可能已潛藏著臭蟲。
檢查旅館陰暗角落
包括床裙處、床板縫隙處、櫥櫃角落、行李櫃角落、掛畫背面、窗簾、電器產品角落等。
回家後將物品放在塑膠布上檢查
現在人出門玩回家，都喜歡把買到的戰利品放在床上一字排開、拍照炫耀，但香港蟲害管理學會主席陳澤森提醒，這樣容易把沾染到的臭蟲直接送上床！正確步驟應是準備一張塑膠布，並在上面檢查行李箱、衣物及物品，再用80°C以上的熱水清洗衣物，降低臭蟲藏匿的機會。
在家中發現臭蟲該怎麼辦？環境部推熨斗、吸塵器都能趕跑牠
如果真的不慎讓臭蟲侵門踏戶該怎麼辦？環境部透露7秘訣能驅逐並防治臭蟲再度找上門：
曝曬法
將家中像草蓆、箱子等臭蟲可能藏匿的地方裝入塑膠袋後綁緊，並放在太陽下曝曬，只要超過65℃就能防治臭蟲。
熱水清洗
衣物、床單等懷疑藏有臭蟲的物件，可裝入塑膠袋中綁緊（避免臭蟲逃逸），再拿到洗衣機用熱水清洗。
熨斗蒸氣防治法
若在整理衣物時發現臭蟲，可使用熱蒸汽熨斗進行蒸汽防治。
吸塵器捕捉
只要勤捉便能有效減少臭蟲數量。
環境管理
減少雜物堆積、減少牆壁隙縫，如有破損應盡速填補。二手家具搬回家前應檢查有無臭蟲蹤跡。
家中檢查要點
多檢查床罩、床單、枕頭、毯、床墊的線縫是否發現有臭蟲或臭蟲排遺的血液斑。
請專業除蟲公司
請合格的病媒防治除蟲公司代為處理更有效率、更安心。
