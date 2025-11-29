台南日本人協會漁光島淨灘

第五屆台南市日本人協會在漁光島發起淨灘公益活動，今年共吸引二百餘人參加，盛況空前。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

二十九日清晨，由台南市日本人協會創會會長野崎孝男、現任會長奧西克彥在漁光島發起的淨灘活動，很多非長住台南的日本友人也紛紛響應，共有二百多人參加，淨灘成果除垃圾、煙蒂之外，還有針頭，研判可能和毒品有關，呼籲警方加強巡邏。

台南市日本人協會數年前由擔任行政院政務顧問的台灣女婿野崎孝男發起成立，最初只有三十幾人，後來加入的日本友人愈來愈多，現在會員數已達一百一十人，連臨時在台灣工作的日藉友人都加入。

廣告 廣告

野崎孝男表示，這項深具意義的淨灘活動已邁入第五屆，不僅見證了台日友誼的堅定，更在參與規模上突破紀錄。昨天清晨，台南市市長黃偉哲與市議員黃肇輝等均親臨為參加的二百位會員和志工加油打氣。

被喻為「MR.拉麵」的野崎孝男表示，淨灘行動旨在以行動表達對台南的感謝與回饋這片土地。相較往年，今年的參與團體更形壯大，最新加入的有日本台灣交流協會高雄事務所、台灣糖業股份有限公司、以及大億集團—吳金茂紀念文教基金會暨南星鐵板燒餐飲事業等重量級夥伴，與原有台南市日本人協會、台南市律師公會、月牙灣慢跑團、東東餐飲集團、奇美食品、台灣可果美、榮美鬱金香酒店、安平雅樂軒酒店共十一個團體一同合作。

超過二百位台日籍志工一同彎腰清理漁光島沙灘及周遭環境。還有贊助的企業為所有志工提供了豐富的餐點、飲品與招待券。