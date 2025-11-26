台南早餐店竟賣炸雞？她一早想吃害尪被抓毒駕 網敲碗：到底是哪間

記者林昱孜／台南報導

蔡男帶老婆到老字號早餐店買炸雞吃，結果因為違停遭抓毒駕。（圖／翻攝畫面）

台南市一名蔡姓男子為了老婆嘴饞想吃炸雞，今（26)日清晨6點2人一起開車前往安平老字號早餐店，卻因為車輛違停店門口，遭到巡邏員警上前盤查，意外聞到車內異味，並以新型唾液毒品快篩測試，幾分鐘後呈現陽性，將人帶回警局，朝違依毒品罪偵辦。早餐店賣炸雞？引起外界好奇。

轎車違停在早餐店門口，育平派出所巡邏員警見狀，立即上前盤查，駕駛蔡姓男子（33歲）搖下車窗，立刻飄出不尋常味道；員警見蔡男神情緊張，直覺不對勁，立即請他配合唾液毒品快篩，數分鐘後試劑呈現陽性，初步判定駕駛人涉嫌毒駕。

老字號早餐店「美香吉漢堡店」台式炸雞和大阪燒風味蛋餅馳名。（圖／翻攝google map）

警方將依道交法對駕駛人處以3至12萬元罰鍰，另採取移置保管車輛、吊扣或吊銷駕照等處置，並依法進行尿液檢驗，追究公共危險罪與毒品等刑責；本來只是要帶老婆吃炸雞，豈料最後竟然一起進警局。

新聞曝光後，不少網友好奇，怎麼會早餐店還有賣炸雞？原來，位於安平區台味十足的老字號早餐店「美香吉漢堡店」，販售餐點品項多元，還包括薄皮嫩雞，口味一樣很台式，皮薄酥脆一口咬下噴汁，另外，大阪燒風味的古早味蛋餅也是店內明星商品。



