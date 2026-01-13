台南春安聯合檢查 籲齊聚眾力守護勞工職場安全

農曆春節即將來臨，為避免事業單位因歲修或趕工而疏忽職場安全，台南市政府辦理「115年度大台南春安聯合檢查」，市長黃偉哲13日在志鋼金屬股份有限公司啟動聯合檢查及安全觀摩儀式，宣示市府將強力督促事業單位落實各項職業安全衛生防災作為，並採取預防過勞、夜間工作及職場不法侵害等相關措施，以維護勞工職安。

市長黃偉哲表示，年關將至，各行業勞工朋友忙於加班趕工更加辛苦，企業主應提供安全無虞的職場環境，尤其高風險產業，更應留意維護安全。市府攜手勞動部啟動「大台南春安聯合檢查」，目的在督促事業單位把「職場安全衛生」放在所有工作的最前面，期許在全力拚經濟之前，先把安全防護做好，降低職場危害風險，惟有安全健康的勞工，才能讓企業穩健前行。

此外他也提醒，歲末年終之際尾牙等聚會倍增，台南每年因交通事故而受傷甚至不幸罹難達上百人，民眾出門在外務必遵守交通規則，切勿酒駕並注意安全，才能快樂出門、平安返家。

市府勞工局指出，金屬加工、機械製造，是推動台南產業發展的重要力量，但同時也是高風險產業型態，由於機械設備製程連續、勞力作業密集，若未確實進行危害辨識與風險評估，易發生捲夾、穿刺、感電，以及火災爆炸等複合型危害事故，尤其在歲末年初趕工、歲修及復工階段，作業頻繁且型態變化大，更易因疏忽作業安全而產生危險。

勞工局進一步說明，今日於「志鋼金屬股份有限公司」工作現場啟動春安聯合檢查，不僅要提醒各事業單位上緊發條，落實安全衛生自主管理，同時在董事長洪啟川引領下，觀摩志鋼金屬設備防護裝置與作業流程管控，學習如何針對高風險設備導入多層次防護設計，並將危害辨識與風險評估納入日常管理流程，大幅降低事故發生風險，讓勞工朋友可以安心工作、平安回家。

勞工局長王鑫基強調，啟動春安聯合檢查的核心精神，不是為了處分，而是透過入廠檢視與安全觀摩，協助事業單位強化職場安全衛生，也讓好的做法能被學習。勞工局以「輔導、宣導、檢查、跨界合作」等策略多管齊下，結合產、官、學資源，推動轄內事業單位提升職場安全健康，在各界共同努力下，職安推動成果有目共睹，不僅市內多家事業單位陸續獲職安相關獎項肯定，市府團隊亦獲勞動部114年政府機關推動職業安全衛生績效評核「優等」的肯定。

新的一年到來，市府也會持續做為勞工生命安全的重要防線，透過制度、資源與專業，督促事業單位落實法令規定，讓每一個工作場所，都能成為安心、可靠的職場環境，也提醒勞工朋友應確實遵循安全作業標準程序，不要因求快、求便而疏忽自己的安全，期勞資一同努力，新年馬上平安。

撰文、攝影／台南市政府