台南春節就醫指引 逾1700家次醫療院所、藥局不打烊

台南市春節醫療量能整備專案，全面盤點並強化春節期間整體醫療服務與應變機制。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕春節期間台南醫療服務不打烊，因應連假，台南市府啟動「115年春節醫療量能整備專案」，全面盤點並強化春節期間整體醫療服務與應變機制；除夕至大年初三共有超過1700家次醫療院所及特約藥局提供服務，並透過「醫療分流」與「即時監測」機制，確保急重症醫療照護不中斷，同時減輕急診負荷，讓市民平安、健康過好年。

市長黃偉哲表示，市府團隊秉持以「分流到位、即時監測、確保重症」為原則，全面盤點並強化春節期間的醫療服務，並透過健保署的春節加成獎勵機制，鼓勵基層診所開診，確保市民於連假期間仍能獲得穩定、安全的醫療照護與服務量能。

副秘書長林榮川說，市府因應春節提前規劃並宣導「春節醫療服務不打烊」，避免民眾有狀況就湧入急診，影響緊急醫療需求，同時透過網站公布各醫院急診狀況，協助民眾就診，落實醫療分流、即時監控與確保重症優先處理，避免急診壅塞。

衛生局長李翠鳳指出，市府自2023年起與13家急救責任醫院合作建置「緊急醫療資訊儀表板」，透過每5分鐘更新1次數據，能即時掌握各醫院急診人數、床位負荷及壅塞情形，而這套系統結合消防局到院前分流決策，能有效避免單一醫院急診過度集中，縮短急重症病患的救治黃金時間，提升整體救護品質。此外，假日輕急症中心永川醫院分流大量輕症病人，成大醫院及奇美醫院等均反映，急診第4、第5級病人有下降趨勢，顯示「輕症分流、急診減壓」政策已具體落實。

李翠鳳說，針對就醫分流，呼籲市民落實「輕症去診所、重症留急診」，若出現輕微感冒、腸胃不適等非緊急症狀，優先選擇鄰近診所或至永川醫院假日輕急症中心；慢性病患者若「慢性病連續處方箋」領藥區間落在春節，可提前14天領藥。

為方便民眾查詢春節開診資訊，市民可透過手機查詢，下載「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP，即可用地圖查看附近的開診院所，或者也可運用網站查詢，至健保署首頁(連結https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01)查詢並勾選看診日期與縣市區域，即可避免白跑一趟。

