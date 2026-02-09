台南春節醫療服務不打烊 黃偉哲：分流到位即時監測 守護市民安心過好年

▲今日記者會由副秘書長林榮川代表市長黃偉哲出席活動，並宣布春節期間全市醫療服務不打烊。

【記者 劉秋菊／台南 報導】農曆春節將至，為讓市民朋友在團圓時刻也能享有安心的醫療服務，台南市政府今(9)日於永華市政中心舉辦記者會，由副秘書長林榮川代表市長黃偉哲宣布全面啟動「春節醫療量能整備專案」，春節期間全市醫療服務不打烊，除夕至初三期間共有超過1,700家次醫療院所及特約藥局提供服務，並透過「醫療分流」與「即時監測」機制，確保急重症醫療照護不中斷，讓市民平安健康過好年。

▲南市府團隊秉持著以「分流到位、即時監測、確保重症」為核心原則，讓市民平安健康過好年。

市長黃偉哲表示，市府團隊秉持著以「分流到位、即時監測、確保重症」為核心原則，全面盤點並強化春節期間的醫療服務，並透過健保署的春節加成獎勵機制，鼓勵基層診所開診，確保市民於連假期間仍能獲得穩定、安全的醫療照護與服務量能。他也強調，春節期間市府將持續即時監測各急救責任醫院狀況，確保急重症醫療照護不中斷，同時提醒市民朋友，春節團聚之餘，仍應注意個人衛生勤洗手，留意日夜溫差，共同守護珍貴的急救資源。

副秘書長林榮川表示，市府為因應春節期間民眾就醫需求，特別提前規劃並宣導「春節醫療服務不打烊」，避免民眾一有狀況就湧入急診，反而影響真正的緊急醫療需求，同時，透過於網站即時公布各醫院急診狀況，協助民眾選擇最合適、最近的醫療院所就診，充分落實醫療分流、即時監控與確保重症優先處理等核心原則，避免急診壅塞，讓市民在春節期間能安心就醫、平安過好年。

衛生局表示，針對就醫分流，呼籲市民落實「輕症去診所、重症留急診」，若出現輕微感冒、腸胃不適等非緊急症狀，請優先選擇鄰近診所就醫或可至本市永川醫院的假日輕急症中心(UCC)，其提供輕急症分流服務，包含有內、外、兒、骨、科服務。另針對家中有慢性病長輩的民眾，若「慢性病連續處方箋」領藥區間落在春節期間(2月14日至2月22日)，即日起可提前14天開始領藥，請民眾記得檢查藥量是否充足，並儘早回診或至藥局領藥，避免過年期間斷藥，影響病情控制。

衛生局指出，市府自112年起透過與13家急救責任醫院合作建置「緊急醫療資訊儀表板」，透過每5分鐘更新一次數據，能即時掌握各醫院急診人數、床位負荷及壅塞情形，而這套系統結合消防局到院前分流決策，能有效避免單一醫院急診過度集中，縮短急重症病患的救治黃金時間，提升整體救護品質。此外，本市假日輕急症中心（UCC）成效顯著，永川醫院自開辦以來，分流大量輕症病人，其中以呼吸道症狀為主，且成大醫院及奇美醫院等醫學中心均反映，急診第四、第五級病人有下降趨勢，顯示「輕症分流、急診減壓」政策已具體落實。

另外，為方便民眾查詢春節開診資訊，市民可透過利用手機查詢，下載「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP，進入「醫療查詢」>「就醫院所查詢」，即可用地圖查看附近的開診院所，或者也可運用網站查詢，至健保署首頁>健保醫療服務>院所查詢>服務時段（連結:https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01）進入網站後點選「進階查詢」並勾選看診日期與縣市區域，即可避免白跑一趟。

今日記者會包含市議員李啟維，以及立委林俊憲、陳亭妃服務處代表、各議員服務處代表均到場共襄盛舉。（照片記者劉秋菊翻攝）