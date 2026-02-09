台南春節醫療服務不打烊 黃偉哲：分流到位即時監測 守護市民安心過好年
【記者 劉秋菊／台南 報導】農曆春節將至，為讓市民朋友在團圓時刻也能享有安心的醫療服務，台南市政府今(9)日於永華市政中心舉辦記者會，由副秘書長林榮川代表市長黃偉哲宣布全面啟動「春節醫療量能整備專案」，春節期間全市醫療服務不打烊，除夕至初三期間共有超過1,700家次醫療院所及特約藥局提供服務，並透過「醫療分流」與「即時監測」機制，確保急重症醫療照護不中斷，讓市民平安健康過好年。
▲南市府團隊秉持著以「分流到位、即時監測、確保重症」為核心原則，讓市民平安健康過好年。
市長黃偉哲表示，市府團隊秉持著以「分流到位、即時監測、確保重症」為核心原則，全面盤點並強化春節期間的醫療服務，並透過健保署的春節加成獎勵機制，鼓勵基層診所開診，確保市民於連假期間仍能獲得穩定、安全的醫療照護與服務量能。他也強調，春節期間市府將持續即時監測各急救責任醫院狀況，確保急重症醫療照護不中斷，同時提醒市民朋友，春節團聚之餘，仍應注意個人衛生勤洗手，留意日夜溫差，共同守護珍貴的急救資源。
副秘書長林榮川表示，市府為因應春節期間民眾就醫需求，特別提前規劃並宣導「春節醫療服務不打烊」，避免民眾一有狀況就湧入急診，反而影響真正的緊急醫療需求，同時，透過於網站即時公布各醫院急診狀況，協助民眾選擇最合適、最近的醫療院所就診，充分落實醫療分流、即時監控與確保重症優先處理等核心原則，避免急診壅塞，讓市民在春節期間能安心就醫、平安過好年。
衛生局表示，針對就醫分流，呼籲市民落實「輕症去診所、重症留急診」，若出現輕微感冒、腸胃不適等非緊急症狀，請優先選擇鄰近診所就醫或可至本市永川醫院的假日輕急症中心(UCC)，其提供輕急症分流服務，包含有內、外、兒、骨、科服務。另針對家中有慢性病長輩的民眾，若「慢性病連續處方箋」領藥區間落在春節期間(2月14日至2月22日)，即日起可提前14天開始領藥，請民眾記得檢查藥量是否充足，並儘早回診或至藥局領藥，避免過年期間斷藥，影響病情控制。
衛生局指出，市府自112年起透過與13家急救責任醫院合作建置「緊急醫療資訊儀表板」，透過每5分鐘更新一次數據，能即時掌握各醫院急診人數、床位負荷及壅塞情形，而這套系統結合消防局到院前分流決策，能有效避免單一醫院急診過度集中，縮短急重症病患的救治黃金時間，提升整體救護品質。此外，本市假日輕急症中心（UCC）成效顯著，永川醫院自開辦以來，分流大量輕症病人，其中以呼吸道症狀為主，且成大醫院及奇美醫院等醫學中心均反映，急診第四、第五級病人有下降趨勢，顯示「輕症分流、急診減壓」政策已具體落實。
另外，為方便民眾查詢春節開診資訊，市民可透過利用手機查詢，下載「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP，進入「醫療查詢」>「就醫院所查詢」，即可用地圖查看附近的開診院所，或者也可運用網站查詢，至健保署首頁>健保醫療服務>院所查詢>服務時段（連結:https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01）進入網站後點選「進階查詢」並勾選看診日期與縣市區域，即可避免白跑一趟。
今日記者會包含市議員李啟維，以及立委林俊憲、陳亭妃服務處代表、各議員服務處代表均到場共襄盛舉。（照片記者劉秋菊翻攝）
其他人也在看
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
寒流發威急凍！「這天回暖」飆27度 專家揭下波變天時間
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
方文琳推掉20場尾牙⋯損失7位數 手術費花了20萬：好險有保險
方文琳去年被診斷出罹患食道癌零期，所幸她及早接受手術治療，目前身體狀況穩定，只需定期回診追蹤。她9日與女兒于齊薇一同出席訪問，談到術後恢復狀況，方文琳表示，目前只需每半年定期追蹤，3月將進行電腦斷層檢查，觀察肺部結節情形。她也坦言，幸好自己有保險，否則先前手術費用約需20萬元，負擔不小。
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。