台南春節9天疏運懶人包！加開景駁車、34處熱點嚴查違停

迎接農曆春節9天連假，台南市政府將啟動交通疏運整備。市長黃偉哲27日聽取市府交通局與市警局的專案報告後，要求相關單位密切合作，提前完成交通引導與警力部署。黃偉哲強調，春節期間市民最關心交通順暢、治安穩定與環境整潔，市府務必落實停車管理與即時管制，降低塞車風險，提供便利友善的走春環境。

根據市警局交通警察大隊評估，今年春節返鄉車流將自2月13日下班尖峰起湧現，預計2月14日中午達高峰，收假車潮則集中於2月21日至22日。

市府表示，為緩解國道壅塞，並配合高速公路局管制，2月19日（初三）至2月21日（初五）每日上午10時至下午6時，將封閉仁德交流道北向入口匝道。市府已規畫替代道路，將於永大路二段與中山北路口、永大路二段與大灣路口、永大路一段與崑大路口、高速一街與復興路口、高速一街與太子路口，以及中正路三段與太子路口等6處重要路口設置改道指示，引導車流改由永康交流道北上。

此外，2月19日（初三）及20日（初四）下午1時至下午6時，國道1號下營、新營及國道3號官田、烏山頭、柳營、白河等北上匝道將實施高乘載管制。

交通局表示，春節連假期間大台南公車（含小黃公車）依假日班表行駛，僅2月16日（除夕）晚間7時後停駛，但服務高鐵站的H31、H32、62、黃9、橘9、橘9-1等路線，仍維持全日正常營運。至於優惠方面，持市民卡搭乘0至905路市區公車可享免費，但33、111、168及H31高鐵快捷公車除外，雙層巴士則提供99元優惠票價。

公共自行車YouBike於2月14日至22日維持營運，惟台南服務中心於除夕至初三暫停服務。計程車部分，2月13日至22日實施春節加成，收費以計費表顯示為準。

針對安平、赤崁樓、奇美博物館及月津港燈節等14處熱門景點與大型活動，市府也將加派警力針對34處重點區域進行疏導，並針對違規停車、酒駕等行為加強取締。安平地區還將新增接駁路線，新營波光節亦有假日接駁車供民眾搭乘。

交通局說，為提供彈性停車選擇，2月16日（除夕）至2月19日（初三），台南市路邊停車格及人工開單路外停車場暫停收費。交通疏運詳細資訊，市民可至「大台南公車」官網或APP查詢。

