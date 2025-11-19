「台南是家」，讓我們全家總動員 家中寶貝齊聚一堂！陳亭妃11/22打造最溫暖家庭日

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨立委陳亭妃今（19）日宣布，將於 11 月 22 日（六）下午 2 點 在 市政府西拉雅廣場（安平區永華路二段 6 號） 舉辦一場屬於台南家庭的幸福盛會，用行動實現那句她最常說的話：「台南是家」。這一天，她希望每個家庭都能把家中的「寶貝」一起帶出門——孩子、毛小孩、爸媽，每一位都不可少，齊聚一堂，共同度過屬於台南的溫暖假日。

陳亭妃說，孩子的笑聲，永遠是城市最有力量的聲音；因此活動特別邀請小朋友最愛的「波力救援小英雄」與大家見面，讓小小孩一走進廣場就能被歡樂包圍，爸爸媽媽也能看見孩子最純真的喜悅。

她也不忘關心許多家庭的毛小孩。活動當天將安排專業獸醫師在現場提供免費健檢，讓家中毛寶貝能透過獸醫師來瞭解健康狀況。陳亭妃強調：「毛小孩是家人的一份子，他們的健康不能等。」

而對家中的長輩，她貼心準備了妃妃姐姐的「妃妃歇腳亭」，要讓長輩在溫暖的陽光下喝杯茶、坐下來休息，享受輕鬆舒適的午後時光。她說：「家有一老如有一寶，帶爸媽一起出門，是最珍貴的陪伴。」

而且此次為結合城鄉的發展與感受食農精神，特別安排農、漁品嚐區，讓大家可以品嚐台南好味──蚵仔、虱目魚、北門洋香瓜、善化農會冰棒，讓每個人都可以體驗台南最驕傲的食材～因爲「我台南·我驕傲」。

陳亭妃表示，這場活動不只是妃妃家族的家庭日，更是她心中對台南的期許——讓每個家庭都能感到被支持、被呵護。「11 月 22 日，讓我們全家總動員，歡迎帶著家中所有寶貝作伙來，台南就是我們的家，將快樂一起留下來。」

